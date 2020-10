Die Flachgauer haben nach dem schmeichelhaften Erfolg in Bramberg mehr Punkte am Konto als in der gesamten Vorsaison der Salzburger Liga.

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Thalgaus Angreifer Mario Bergmüller (rechts) hält nach seinem Treffer in Bramberg bei sechs Saisontoren.