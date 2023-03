Salzburger Liga: Thalgau spart sich bei Pflichtsieg Tore für Schlager gegen Bürmoos auf

Der Tabellenführer feierte einen ungefährdeten Sieg gegen den ASV Salzburg. Puch und Straßwalchen profitierten jeweils von Tormannfehlern. Und Altenmarkt stellte gegen Bergheim früh die Weichen auf Sieg.

Tabellenführer Thalgau hat sich am Freitagabend beim ASV Salzburg souverän mit 2:0 durchgesetzt. Dzejlan Halilovic (29. Minute) und Mario Kreuzer (72.) trafen jeweils nach Hereingaben von der linken Seite. Für den Schlager gegen die Bürmooser, mit denen man nach der klaren Niederlage im Hinspiel noch eine Rechnung begleichen will, schoss man sich aber nicht warm. Vor allem Torjäger Franz Mrkonjic, der einen Elfmeter an die Latte setzte, hatte sein Visier schlecht eingestellt. "Er trifft dann, wenn es wichtiger ist", sagt Trainer Christoph Gruber und betont: "Wir haben erste Halbzeit sehr gut gespielt, den Sack aber trotz vieler Chancen nicht zugemacht."

Remis zwischen Puch und Straßwalchen

Die Verfolger Puch und Straßwalchen trennten sich nach Tormannfehlern auf beiden Seiten leistungsgerecht 1:1. Luca Forthuber hatte die in der ersten Halbzeit tonangebenden Flachgauer Gäste mit einem Schuss in die kurze Ecke kurz vor dem Seitenwechsel in Führung gebracht. Doch Puchs Torjäger Mersudin Jukic, der im ersten Durchgang zwei Abseitstore erzielte hatte, nutzte Mitte der zweiten Halbzeit einen "Ausflug" des Gästegoalies und glich für die dann verbesserten Tennengauer aus. "Ein gerechtes Ergebnis. Ich bin mit der Reaktion meines Teams zufrieden", sagt Puchs Trainer Miroslav Bojčeski, dessen Team zu Hause ungeschlagen bleibt. Sein Gegenüber Tomislav Jonjic, der nach sechs Siegen in Serie erstmals wieder nicht voll punktete, haderte ein bisschen mehr: "Das 1:1 passt, aber es war mehr drin. Wir hatten auch nach der Pause gute Chancen."

Altenmarkt schlägt Bergheim klar

Das Kellerduell ging nach einem Blitzstart klar an Altenmarkt, das mit dem 4:1-Heimerfolg über Bergheim das Tabellenende verließ. Mario Dygruber und Hans-Peter Schnitzer hatten das Match mit zwei Weitschusstreffern bereits in den Anfangsminuten entschieden. "Weihnachtsgeschenke mit Schleife", ärgert sich Bergheims Trainer Alexander Pilaj. Von einem verdienten Sieger sprach nicht nur er, sondern auch Altenmarkts Coach René Eisner. "In der Höhe in Ordnung. Wir waren von Anfang an tonangebend", sagt Eisner nach dem ersten Sieg in Salzburg.

Letzte Bürmooser Heimniederlage jährt sich

Am Samstag ruht der Ball in der Salzburger Liga. Am Sonntag (11 Uhr) verteidigt Bürmoos gegen Neumarkt seine stolze Heimserie. Die Gastgeber sind saisonübergreifend seit zwölf Heimspielen ungeschlagen. Die letzte Heimniederlage (1:3 gegen Golling) jährt sich ausgerechnet am Spieltag. Zudem peilt Eugendorf gegen Bramberg die ersten Punkte im neuen Jahr an. Schwarzach will mit Hallwang den nächsten Konkurrenten im Kampf um den Ligaverbleib auf Distanz halten. Und Siezenheim und Adnet stehen sich in einem der vielen Sechs-Punkte-Spiele gegenüber.