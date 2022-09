Salzburger Liga: Thalgau und Bürmoos beweisen ihre Reife

Spitzenreiter Thalgau nahm beim knappen Sieg in Adnet eine weitere Hürde im Titelrennen. Die ungeschlagene Buhacek-Elf bleibt aber dran.

Ein später Treffer hat Thalgau am Sonntag gereicht, um bei den heimstarken Adnetern den fünften Sieg im sechsten Spiel zu feiern und damit die Tabellenführung in der Salzburger Liga auszubauen. In einer ausgeglichenen, vom Dauerregen beeinflussten Partie verwertete Franz Mrkonjic in der 84. Minute einen Strafstoß zum 1:0-Erfolg. Diesen hielt wenig später nach einem Schuss von Adnets Torjäger Patrick Sparber Goalie Martin Nemeth mit einer starken Abwehr fest. "Ein offenes, chancenarmes Spiel, aber Thalgau war die bessere Mannschaft", betonte danach ...