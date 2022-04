Salzburger Liga: Thalgau und Hallwang bremsen Spitzenduo

Flachgauer Nachzügler beendeten Halleins und Gollings Erfolgslauf. Hallwangs Obmann musste auf der Betreuerbank aushelfen.

Thalgau und Hallwang haben mit ihren Siegen gegen Spitzenreiter Hallein und die nun auf den dritten Rang zurückgefallenen Gollinger am Samstag die Spannung im Aufstiegsrennen erhöht. Die Thalgauer fügten dem Tabellenführer dank Goldtorschütze Mario Bergmüller, der in der Schlussphase im Fallen per Kopf traf, dabei die erste Niederlage seit acht Runden zu. "Wir sind selber schuld", sagt Halleins Trainer Eidke Wintersteller, dessen Team in der ersten halben Stunde gute Chancen vergab. "An diesem Tag hat es aber nicht sein sollen. Wir hätten noch eine Stunde länger spielen können, ohne zu treffen."

Die Thalgauer waren nach dem dritten vollen Erfolg in Serie sehr zufrieden. Sowohl Trainer Tomislav Jonjic als auch Sportchef Christoph Riepler sprachen von einem "ziemlich ausgeglichenen Spiel", das man nicht unverdient gewonnen habe. Dass taktische Umstellungen in der zweiten Halbzeit Früchte trugen, bestätigt Riepler in seiner Entscheidung für Jonjic als Lösung für die Frühjahrssaison. "Er hat einen guten Plan und entwickelt die Spieler weiter. Gut ist, dass man im Spiel sieht, was auch trainiert wird", lobt Riepler.

Hallwang hat sich indes mit einem 2:1-Erfolg bei den zuletzt fünf Mal siegreichen Gollingern zurückgemeldet. Die ersten Punkte 2022 konnten aber weder Trainer Alexander Drachschwandtner, der beruflich verhindert war, noch der als Ersatz vorgesehene, aber erkrankte Sportchef Alfred Leitner vor Ort feiern. Co-Trainer Georg Seidl übernahm als Spielertrainer das Kommando. Auf der Betreuerbank hatte Obmann Christian Schmidhuber das Sagen. "Das ist aber nicht meine Welt und soll die Ausnahme bleiben", sagt Schmidhuber, den das Duell einige Nerven kostete. "Je näher ich dem Spielfeld komme, desto schwieriger wird es."

Mit seiner Mannschaft war der Vereinsboss sehr zufrieden. "Die Spieler haben das Glück erzwungen", sagt er. Constantin Resch und Adrian Wagner nutzten jeweils Zuspiele von Sechser Seidl. Dazwischen hatte Lukas Brückler ausgeglichen und Golling gute Chancen ausgelassen. "Hallwang war uns in Sachen Wille und Entschlossenheit einiges voraus", sagt Gollings Coach Christoph Lessacher. "Wir haben wohl geglaubt, uns zurücklehnen zu können. 80 Prozent reichen in der Liga aber nicht."