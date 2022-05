Salzburger Liga: Thalgauer Edeltechniker stoppt Adnet und verletzt sich schwer

Adnets Chancen auf den Aufstieg in die Regionalliga sind mit der 1:3-Niederlage in Thalgau auf ein Minimum gesunken. Spitzenreiter Golling ist enteilt, Hallein liegt zwei Runden vor Schluss bereits fünf Punkte voran. "Wir sind aus dem Rennen, brauchen den Kopf aber nicht hängen lassen. Wir sind dort, wo wir hingehören, und spielen eine Topsaison", sagt Trainer Thomas Heissl.

Verletzung trübt Thalgauer Freude

In Thalgau waren die Adneter nach einer Halbzeitführung auf die Verliererstraße geraten. "Der Gegner hat nach der Pause richtig Gas gegeben und war sehr bissig. Wir hatten nichts entgegenzusetzen", sagt Adnets Sektionsleiter Roman Walkner. Turbulent wurde das Spiel nach einer Stunde. Zunächst glich Thalgaus Franz Mrkonjic mit einem verdeckten Weitschuss aus. Zwei Minuten später wurde er im Strafraum gelegt. Den Elfmeter verwandelte Stjepan Jagic allerdings erst eine halbe Stunde später, weil Mrkonjic mit ausgerenkter Schulter lange versorgt werden musste. Und Jagic traf dann erst im Nachschuss, nachdem Adnets Tormann Vlado Grabovica, der nach Grödig wechselt, den ersten Versuch pariert (und sich dabei verletzt) hatte. Ehe Mario Kreuzer das Spiel in der Nachspielzeit entschied, hatten die Thalgauer einige Konterchancen vergeben.

Die Flachgauer bleiben mit dem neunten Frühjahrserfolg punktgleich mit Golling das beste Rückrundenteam. "Über den Sieg kann ich mich wegen Franz' Verletzung nicht wirklich freuen. Er muss operiert werden", sagt Trainer Tomislav Jonjic, der aber Erster in Frühjahr werden will. "Ich habe dem Team schon im ersten Training gesagt, dass das möglich ist."

Eugendorf wahrt in Bramberg dank Traumtor Aufstiegschance

Leonhard Feldinger hat Eugendorf am Sonntag mit einem Volleytreffer zum 1:0-Sieg in Bramberg geschossen. "Sie waren den Tick besser", sagt Brambergs Trainer Johannes Schützinger. Während sein Team zum siebten Mal in Serie unterlag, bleibt Eugendorf im Rennen um den Aufstieg. Tabellenführer Golling reicht in den verbleibenden zwei Runden aber bereits ein Punkt, um in die Regionalliga einzuziehen. Hallein fehlt ein Sieg.