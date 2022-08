Salzburger Liga: Thalgauer Torjäger zaubert beim Comeback

Franz Mrkonjic schoss den Titelanwärter mit spätem Doppelpack zum Heimerfolg über Aufsteiger Schwarzach - trotz schwieriger Vorbereitung.

Eineinhalb Wochen Mannschaftstraining reichen Franz Mrkonjic. Der Thalgauer Edeltechniker, der sich Ende Mai beim Sieg gegen Adnet alle Bänder in der Schulter gerissen hatte und danach zwei Mal operiert werden musste, hat sich rechtzeitig vor dem Auftaktspiel gegen Aufsteiger Schwarzach zurückgemeldet. Am Samstag sicherte der 29-Jährige seiner Mannschaft mit zwei Treffern in der Schlussphase den 3:1-Heimerfolg. "Noch bin ich nicht schmerzfrei, aber es hat schon ganz gut funktioniert", erklärt Mrkonjic, der einen Freistoß über die Mauer zirkelte und per Strafstoß ...