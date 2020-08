Eugendorf und Bürmoos warten nach dem Remis im Spitzenspiel noch auf den ersten Sieg. Besser als erwartet läuft es für Neumarkt und Hallwang.

Noch ist für die einen nichts verloren. Und die anderen nichts gewonnen. Doch nach zwei Runden stehen in der Salzburger Liga nicht die sieglosen Titelanwärter Eugendorf und Bürmoos, die am Samstag im vermeintlichen Topspiel die Punkte teilten, an der Tabellenspitze. ...