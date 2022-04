Salzburger Liga: Torjäger machen den Unterschied

Für Halleins Kapitän Christopher Mayr schloss sich ein Kreis. Auch Eugendorf konnte sich am Freitag auf seinen Topangreifer verlassen. Puch überraschte Neumarkt.

Gegen Straßwalchen hatte sich Christopher Mayr vor sieben Monaten das Kreuzband gerissen, gegen die Flachgauer hat sich Halleins Kapitän am Freitagabend stark zurückgemeldet. Bei der Rückkehr in die Startelf des Tabellenführers der Salzburger Liga trug der Torjäger mit einem Assist und einem Treffer maßgeblich zum 4:0-Erfolg bei. Die Halleiner marschieren damit weiter Richtung Aufstieg.

Halleins Effektivität und starker Tormann als Schlüssel zum Sieg

"Wir haben gegen starke Straßwalchner gut dagegengehalten, hatten aber auch das nötige Glück", sagt Halleins Trainer Eidke Wintersteller. Sein Team ließ kaum eine Torchance aus und Schlussmann Josef Stadlbauer hielt überragend. "Darum sind sie oben in der Tabelle. Wir haben dominiert, aber unsere Chancen vergeben. Die Halleiner machen aus fünf Schüssen vier Tore", sagt Straßwalchens Coach Florian Königseder, der sein siebtplatziertes Team im Aufstiegsrennen noch nicht abschreibt.

Kopleder entscheidet Derby in Bergheim

Um einen der beiden Spitzenplätze mischt auch Eugendorf mit. Christof Kopleder schoss den Tabellenvierten mit drei Treffern zum 4:2-Erfolg in Bergheim. "Seine Klasse hat den Unterschied ausgemacht", betont Trainer Mario Haslauer. Sein Team steigerte sich nach einer wackeligen Anfangsphase, in der die Bergheimer bei einem Lattentreffer knapp die Führung verpasst hatten.

Schlusslicht Puch punktet gegen Neumarkt

Puch ist nach 14 Pleiten in Serie derweil knapp am ersten Saisonsieg vorbeigeschrammt. Neuzugang Ivan Makar nutzte einen schlechten Rückpass zur Führung des Schlusslichts. Der in den Sturm beorderte Abwehrchef der Neumarkter, Gabriel Fallnbügl, glich spät zum 1:1 aus. "Zwei verlorene Punkte. Wir hätten das Spiel vor der Pause entscheiden müssen", sagt Neumarkts Trainer Fritz Oberascher.