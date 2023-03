Treffen und treffen lassen: Puchs Kapitän Mersudin Jukic beweist Klasse

Mersudin Jukic erweist sich als die erwartete Verstärkung. Sein Team will den Abstiegskampf bald hinter sich lassen.

Mersudin Jukic kämpft in Puch nicht mit Anlaufschwierigkeiten und traf in beiden Spielen.

Mersudin Jukic hat das Toreschießen in Oberösterreich nicht verlernt. Der 300-Tore-Stürmer hat Puch am Samstag zum wichtigen 2:0-Erfolg in Hallwang geschossen. Zuerst brachte der Routinier die Tennengauer nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit mit seinem zweiten Treffer im zweiten Spiel in Führung. Nach einer Drehung und einem Gurkerl für einen Verteidiger überwand er Goalie Emre Erol in der 58. Minute mit einem platzierten Flachschuss von der Strafraumgrenze.

Jukic mit Tor und Assist

"Das zeigt seine Klasse. Andere ...