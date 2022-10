Salzburger Liga: "Unikat" Grasegger bleibt Puchs Erfolgsgarant

Erster Treffer des lange verletzungsgeplagten Neuzugangs sichert Tennengauern gegen Bergheim den dritten Erfolg in Serie.

Maximilian Grasegger war im Sommer als einer von vielen Hoffnungsträgern nach Puch gewechselt. Doch der 23-Jährige konnte wegen anhaltender muskulärer Probleme lange nicht zur Trendumkehr beim langjährigen Schlusslicht der Salzburger Liga beitragen. Nun ist der Offensivspieler aber voll angekommen bei den Tennengauern. Gegen Bergheim stand er am Samstag zum dritten Mal in der Startelf seines neuen Clubs. Zum dritten Mal in Folge gelang ein Sieg. Und Grasegger war am 1:0-Heimerfolg über jenen Verein, bei dem er seine ersten Fußballschuhe geschnürt ...