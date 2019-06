Die Tennengauer fixieren den Klassenerhalt in der Salzburger Liga mit einem 5:3-Erfolg in Thalgau vorzeitig und entgehen so dem Showdown mit Strobl, das nach der 2:4-Pleite gegen Golling in die 1. Landesliga muss.

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Hallein-Angreifer Christopher Mayr (links) traf beim 5:3-Erfolg in Thalgau doppelt.