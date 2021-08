Pinzgauer sind nach Remis in Bürmoos weiter Mittelmaß. Um mittelfristig Aufstieg ins Visier zu nehmen, soll im Winter die Offensive verstärkt werden. .

Vier Spiele, fünf Punkte, ausgeglichenes Torverhältnis: Bramberg ist verhalten in die neue Saison der Salzburger Liga gestartet und musste sich am Sonntag mit einem 1:1 in Bürmoos begnügen. "Normal müssten wir schon zehn Punkte am Konto haben. Wir spielen super Fußball, sind vor dem gegnerischen Tor aber nicht effektiv genug", sagt Trainer Johannes Schützinger.

Das Hadern mit schwacher Chancenverwertung ist kein neues Phänomen in Bramberg. Daher wird früh in der Saison intensiv an der Behebung des Problems gearbeitet ...