Die Flachgauer ließen gegen Bürmoos erneut Punkte liegen. Im Derby gegen Spitzenreiter Eugendorf ist ein Sieg nun schon Pflicht, will man noch um den Titel spielen.

Neumarkt und Eugendorf galten vor der Saison als Titelfavoriten der Salzburger Liga. Bislang wurden nur die Eugendorfer dieser Rolle gerecht. Während Neumarkt zuletzt gegen Straßwalchen, Adnet, Bergheim und Union Hallein Punkte liegen gelassen hatte, schlug der Tabellenführer diese Clubs jeweils in der Woche darauf. Gegen Hallein gelang am Freitag der siebte Sieg in Serie. Weil Neumarkt tags darauf gegen Bürmoos nicht über ein 1:1 hinauskam, trennen die beiden Lokalrivalen vor dem direkten Duell schon neun Punkte.

"Das schaut nicht schön aus. Eugendorf ist aber verdient vorn. Sie haben einen Lauf und spielen wirklich gut", gesteht Neumarkts Trainer Tomislav Jonjic. Will man den Titel nicht vorzeitig abschreiben, ist ein Sieg im Derby wohl Pflicht. "Wir wollen jedes Spiel gewinnen", versucht Jonjic keinen zusätzlichen Druck aufzubauen.

Gegen Bürmoos kosteten zwei Fouls den Heimsieg. Nachdem Joker Christoph Hübl kurz nach seiner Einwechslung zur Pause getroffen hatte, schwächte Hasan Acar sein Team in der 58. Minute mit einer Roten Karte. In Unterzahl musste man kurz vor Schluss aus einem von Mario Switil verwandelten Elfmeter den Ausgleich hinnehmen. "Zwei unnötige Fouls. Bürmoos hätte uns sonst nie ein Tor gemacht", meint Jonjic. Anders sieht das Bürmoos-Coach Bernhard Kletzl, der drei Stammspieler, darunter Torjäger Mario Bergmüller, vorgeben musste: "Mit allen an Bord gewinnen wir das Spiel sogar."

Quelle: SN