Salzburger Liga: Warum Eugendorf in der Krise steckt

Der Titelfavorit hat seine Vormachtstellung eingebüßt. Trainer Arsim Deliu spürt auch intern Gegenwind.

Nicht erst seit der Derbyniederlage gegen Hallwang am Freitagabend ist in Eugendorf Feuer am Dach. Nach zwei enttäuschenden Remis war es zu Wochenbeginn zu einer internen Aussprache gekommen. Am Spieltag selbst packte dann ein routinierter Kicker die Sachen, als er erfuhr, dass er nicht in der Startelf steht. Unter Chefcoach Arsim Deliu wird er nicht mehr auflaufen.

Der harmlose Auftritt gegen Hallwang verschärfte die Situation beim aktuell nur an fünfter Stelle liegenden Titelfavoriten. "Wenn man zu Hause nur ...