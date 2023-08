Salzburger Liga: Weltmeister schießt Hallein zum verspäteten Auftaktsieg in Anif - Wirbel um Kapitän

Das erste Nachtragsspiel der Salzburger Liga ging am Dienstag an Hallein. Die Anifer sahen bei der 0:2-Heimniederlage eine Regelwidrigkeit.

Am Wochenende hätte Kenan Sejdic nicht für Hallein in der Salzburger Liga debütieren können, weil er in Leipzig den Streetsoccer-Weltmeistertitel eroberte. Nach der witterungsbedingten Absage der Auftaktpartie in Anif bekam der Ex-Gollinger am Dienstag im Nachtragsspiel doch noch seine Chance und traf als Joker zum 2:0-Endstand. Zuvor hatte Elvis Ozegovic, einer von 16 Sommerneuzugängen in den beiden Startformationen, die Führung der Gäste erzielt.

Zwei Mal Gelb, aber kein Ausschluss?

"Anif war vor der Pause besser. Sie haben es uns richtig schwergemacht und so gespielt, wie wir das gern machen würden", sagt Halleins Trainer Christoph Lessacher, dessen Team aber im zweiten Durchgang den Ton angab. "Wir waren dann giftiger gegen den Ball und ruhiger mit dem Ball. Über 90 Minuten gesehen, passt der Sieg." Nach dem Spiel gab es Ärger: Die Anifer sahen zwei Gelbe Karten für Halleins Halid Hasanovic, aber keinen Ausschluss. Der Videobeweis ist noch ausständig.

Golling will in Grödig überraschen

Mit vier Tagen Verspätung starten am Mittwoch (18.30 Uhr) auch die beiden Regionalliga-Absteiger Grödig und Golling in die neue Saison der Salzburger Liga. "Wir sind gerüstet und freuen uns, dass es endlich losgeht", erklärt Grödig-Trainer Arsim Deliu. Am Samstag konnte dieses Duell in Golling witterungsbedingt nicht über die Bühne gehen. Weil die Tennengauer kein Flutlicht besitzen, wurde das Heimrecht getauscht.

Eugendorfer fällt lange aus

"Das ist ganz schnell gegangen. Beide Vereine wollten unbedingt spielen und haben sich deswegen für diese Variante entschieden", betont Golling-Trainer Patrick Schöberl, der mit seiner jungen Mannschaft auf einen Punktegewinn beim Ex-Bundesligisten hofft. "Wir sind gut vorbereitet auf dieses Spiel und trauen uns etwas zu. Wir haben sicher die Mittel, um in Grödig zu punkten."

Eine bittere Nachricht kam aus Eugendorf: Neuzugang Tobias Messner hat sich in Henndorf einen Kreuzbandriss zugezogen.