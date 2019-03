Mit SAK und Austria Salzburg kämpfen zwei Teams um den Titel, fünf Clubs um das Eliteliga-Ticket und fünf Vereine zittern um den Klassenerhalt.

Mit dem Duell Altenmarkt gegen Adnet wird heute, Freitag (19.30 Uhr), die Rückrunde in der Salzburger Liga eröffnet. Spannung pur ist in Salzburgs höchster Fußball-Liga garantiert.Titelkampf: Der Aufstieg in die neue Eliteliga ist dem Topduo SAK und Austria Salzburg aufgrund ...