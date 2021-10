Salzburger Liga: Zwei Corona-Absagen und ein Thalgauer Sieg in Puch

Während Hallwang und Siezenheim ihre Spiele am Wochenende wegen Coronafällen absagen mussten - und ihnen damit ein verlängerter Herbst bevorsteht -, setzte sich im Kellerduell der Salzburger Liga Thalgau durch.

Thalgau hat sich nach der Trennung von Trainer René Pessler mit einem 4:1-Erfolg bei Schlusslicht Puch in die Winterpause der Salzburger Liga verabschiedet. Zur Pause hatte im Kellerduell am Freitag noch der Gastgeber geführt. "Sie haben aber nicht gewusst wie. Wir haben die erste Viertelstunde verschlafen, dann aber das Heft in die Hand genommen", sagt Thalgaus Sportchef und Interimscoach Jürgen Tomsits.

Thalgau kontert nach frühem Rückstand

Nach einem frühen Freistoßtreffer von Puchs Predrag Gavric, wobei Thalgaus ...