Salzburger Radsportler hat mit 72 Jahren alles erreicht: "Mehr geht nicht!"

Nach mehr als 180 Siegen als Amateurradler wird Gottfried Hinterholzer zum Genussfahrer.

Mit der Teilnahme am Race Across America hat sich Hinterholzer einen großen seiner Träume erfüllt.

Irgendwann reicht es selbst einem Radsportverrückten wie Gottfried Hinterholzer. "Es gibt eigentlich nichts, was ich noch nicht gewonnen habe. Für mich hat stets nur der Sieg gezählt, ab jetzt möchte ich das Radfahren einfach nur genießen", erklärt der 72-jährige Salzburger, warum der Gewinn des österreichischen Straßenmeistertitels seiner Altersklasse auf dem Salzburgring sein letzter gewesen sein soll.

Von Beginn an schnell

Seine Karriere als wohl erfolgreichster Amateurradsportler der Welt mit mehr als 180 Siegen rund um den Globus hat schon im Jahr 1967 begonnen. "Ich war schon immer recht sportlich und bin bei meinem ersten Rennen einfach drauflosgeradelt. So bin ich zwar den Großteil des Rennens in Führung gelegen, am Ende sind die anderen aber einfach an mir vorbeigezogen", erinnert sich Hinterholzer. Nur eine Woche später hatte er zumindest schon vom Windschattenfahren gehört und passierte gleich als Erster die Ziellinie.