Salzburger Rallyeduo wurde vor dem Finale zu Lebensrettern

Hermann Neubauer und seine Copilotin Ursula Mayrhofer fanden schwer verletzten Mann am Straßenrand und machten alles richtig.

Den Kampf um den Staatsmeistertitel hat Hermann Neubauer zwar bei der Bucklige-Welt-Rallye in Krumbach gegen Titelverteidiger Simon Wagner verloren. Gemeinsam mit Copilotin Ursula Mayrhofer wurde er aber auf der Besichtigungsfahrt für das Saisonfinale in Niederösterreich zum Lebensretter.

"Nach unserer letzten Sonderprüfungsbesichtigung habe ich kurz zur Ursi rübergeschaut wegen dem Schrieb. Da habe ich im Augenwinkel neben der Landesstraße vor einem Haus etwas auf dem Boden bemerkt. ,Ich glaub, da ist jetzt wer gelegen', hab ich zu ihr gesagt. Da waren wir aber schon am Gebäude vorbei. Dann hat uns das aber keine Ruhe gelassen und wir haben umgedreht", erinnert sich Neubauer.

Als sie erneut an der Stelle ankamen, fanden sie einen 69-jährigen Mann, der kaum noch bei Bewusstsein war und in einer riesigen Blutlache lag. "Ursi hat den Herrn sofort fachgerecht in eine stabile Lage gebracht und ich hab den Notruf eingeleitet. Kurze Zeit später war die Rettung da und hat ihn ins Krankenhaus nach Oberwart gebracht", erzählt der Lungauer.

Wie im Krankenhaus festgestellt wurde, war das Rallyeduo gerade noch rechtzeitig gekommen. Aufgrund einer geplatzten Arterie hatte der Mann schon bedenklich viel Blut verloren. Am Tag nach der (leider verlorenen Rallye) läutete bei Neubauer dann das Telefon. Am anderen Ende der Leitung meldete sich der Gerettete und bedankte sich für die Hilfe: "Ohne euer rasches Eingreifen wäre ich laut ärztlicher Auskunft nicht mehr am Leben." Das machte den verpassten Titel fast vergessen.