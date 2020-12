Salzburger Regionalligisten forcieren Unterhaus-Reform

Die Salzburger Regionalligisten wollen ihren Bewerb auf 16 Clubs aufstocken. Der Plan ist aber nur mit Neuordnung aller Klassen umsetzbar.

Wochenlang haben Clubvertreter aller zehn Salzburger Fußball-Regionalligisten an einem neuen Ligaformat für die dritthöchste Leistungsstufe getüftelt. Der Zukunftsplan, der von allen zehn Vereinen mitgetragen wird, wurde am Dienstag dem Salzburger Fußballverband präsentiert. Das Ziel ist die Saison 2021/22 mit zwölf Vereinen und ab der folgenden Spielzeit mit 16 Salzburger Teams zu spielen. Weil eine Rückkehr zur überregionalen Westliga ausgeschlossen ist, soll der West-Aufsteiger in die 2. Liga erst nach der regulären Saison ermittelt werden. "Die Pläne der Vereine klingen interessant, ...