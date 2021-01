Salzburger Reitsportspektakel als Lichtblick

Das Amadeus Horse Indoors wird trotz der weltweiten Coronakrise ausgetragen und lockt auch heuer die Dressur- und Springreitelite in die Salzburgarena.

Josef Göllner macht gern das unmöglich Scheinende möglich. So hat er es etwa geschafft, mit den Amadeus Horse Indoors (AHI) ausgerechnet in Salzburg das größte Reitsport-Hallenevent Österreichs zu etablieren. Als die Megaveranstaltung vergangenes Jahr wegen der Coronakrise infrage gestellt wurde, versuchte er erst noch den Dezembertermin mit einem ausgefeilten Präventionskonzept zu retten. Schließlich verlegte er das Turnier aber doch in den Jänner, obwohl es als Spitzensportveranstaltung schon damals durchführbar gewesen wäre.

"Es wäre aber moralisch nicht zu rechtfertigen gewesen, wenn wir das gemacht hätten. Es hätte sich nicht richtig angefühlt", begründete Göllner damals die Verschiebung angesichts der sich verschärfenden Lage in Österreich. Zudem hoffte er, im Jänner vielleicht doch ein paar Zuschauer in der Salzburgarena begrüßen zu dürfen. Diese Hoffnung hat sich zwar mittlerweile zerschlagen, trotzdem ist die Vorfreude auf die am Donnerstag startende 15. Auflage der Amadeus Horse Indoors groß.

"Ich denke, wir brauchen gerade jetzt solche Impulse. Wir wollen hier auch ein Zeichen setzen, dass es wieder bergauf geht", sagt Veranstalter Göllner. "Mein Motto lautet: Geht nicht, gibt's nicht."

Um das Jubiläumsturnier trotz der Coronakrise durchziehen zu können, musste er allerdings den Rotstift ansetzen. "Das begleitende Programm mit Messe, Kinderspaß und Shows fällt weg. Die Zahl der Pferde wurde von gut 800 auf 350 reduziert. Und wir haben die gesamte Veranstaltung auf zwei Wochenenden verteilt", erklärt Göllner. So fand vergangenes Wochenende in der Salzburgarena bereits das Salzburg Indoor Jumping als Generalprobe statt.

Dabei haben sich die strengen Hygiene- und Präventionsauflagen bewährt. "Die Salzburgarena ist während der Veranstaltung wie ein Hochsicherheitstrakt. Jeder benötigt beim Betreten einen frischen PCR-Test, sonst kommt man nirgendwo rein", erläutert Göllner. Dass die behördlichen Auflagen hier teils sogar übererfüllt werden, bestätigt Weltklassereiter Michael Jung. "Hier fühlt man sich sicherer, als wenn man einkaufen geht", betont der dreifache Olympiasieger.

Da kein Publikum in der Halle zugelassen ist, wurde die Veranstaltung auch darauf ausgerichtet, möglichst attraktive Bilder für ORF Sport+ (nur Höhepunkte) und Clip My Horse TV (überträgt das gesamte Programm) zu liefern. Dafür wurde etwa das Bühnenbild komplett umgebaut und die Reitfläche vergrößert.

Trotz aller Einschränkungen bietet das Turnier ab Donnerstag (13.30 Uhr) Pferdesport der Extraklasse mit vielen internationalen Topreitern. Insgesamt werden 25 Spring- und Dressurbewerbe mit einer Dotation von fast 350.000 Euro ausgetragen. Highlights bei den Springreitern sind das Championat von Salzburg am Samstag und der Grand Prix am Sonntag. Im Dressurreiten ist wieder Welt- und Europameisterin Isabell Werth die große Gejagte.