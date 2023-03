Salzburger Reitszene im Umbruch: Konkurs, neuer Präsident und Horse Indoors vor Comeback

Bewegte Wochen im Pferdesport: Konkurs des SRC Lamprechtshausen, Neuauflage des größten Reitturniers des Landes und nach 33 Jahren sogar ein Wechsel des Präsidenten.

Der Frühling kommt und damit die ersten Reitturniere: Mit dem Landescup im Springreiten Ende April in Lamprechtshausen startet auch die Saison im Salzburger Pferdesport. In dem in den letzten Wochen kaum ein Stein auf dem anderen geblieben ist. Die wohl spektakulärste Meldung: Das Amadeus Horse Indoors, Österreichs größtes Reitturnier, steht nach zweijähriger Pause Anfang Dezember mit neuer Veranstaltungsgesellschaft vor einem Comeback.

Lamprechtshausener Anlage steht zum Verkauf

Mit dem Tod des Reitsport-"Impresarios" Sepp Göllner fast auf den ...