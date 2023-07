Salzburger Rollstuhltänzerin bringt Emotionen auf das Parkett

Sanja Vukašinovic gilt als Aushängeschild im Rollstuhltanz. Jetzt geht es für sie mit einer brandneuen Choreografie zum Weltranglistenturnier in Tokio.

Ganze 89 Medaillen hat Sanja Vukašinovic innerhalb von 15 Jahren abgeräumt. Von Stadt und Land bekam sie bereits eine Ehrung für ihre sportlichen Leistungen. Ihr Erfolgsgeheimnis? Durchhaltevermögen: "Jeder Mensch hat einmal schlechte Tage. Wichtig ist es, stark zu bleiben und nicht aufzugeben", verrät die Rollstuhltänzerin.

Eine der ersten Rollstuhltänzerinnen aus Salzburg

Die Liebe zum Sport geht in ihre Kindheit zurück: Vor ihrem Autounfall betrieb sie Karate, danach war sie für mehrere Jahre als Basketball-Spielerin und später als Schwimmerin aktiv, bis sie ihre heutige Trainerin Kerstin Govekar zum Rollstuhltanz geholt hat. "Damals hat es die Sportart in Salzburg noch nicht gegeben. Ein Jahr später bin ich ins Nationalteam gekommen", blickt sie zurück.

Seither ist sie als Teil des Sportvereins "Wheelchairdancers Salzburg" in allen vier Rollstuhltanz-Disziplinen angetreten. Die Teilnahme an einem Wettbewerb ist im Single (ein Solotanz in fünf Tanzrichtungen), im Freestyle (ein Solotanz zu freier Musikwahl), im Duo (mit einem Partner im Rollstuhl) oder in Kombi (mit einem stehenden Partner) möglich, erklärt Vukašinovic.

Die amtierende Europameisterin tritt mit neuer Choreografie an

Mittlerweile nimmt sie ausschließlich im Single und im Freestyle an Wettbewerben teil. Letzteres ist ihre stärkste Disziplin, so die 54-Jährige: "Da kann ich meine Musik frei auswählen und dadurch Gefühle beim Tanzen vermitteln." Die gilt es in wenigen Tagen auch beim Weltranglistenturnier in Tokio zu zeigen: Im Freestyle wird Vukašinovic eine vollständig neue Choreografie präsentieren. Davor war sie zwei Jahre lang mit ihrem Stück "Carmen" angetreten. "Irgendwann kann man dasselbe nicht mehr hören. Da braucht es etwas Neues", sagt Vukašinovic, die neue Herausforderungen mit Ehrgeiz annimmt.

In Japan wird die amtierende Europameisterin im Freestyle zur neu interpretierten Version des bekannten Musikstücks "Schwanensee" von dem Musiker David Garett tanzen. Daran angelehnt besteht die Choreografie abwechselnd aus düsteren sowie heiteren Elementen und dauert 1:46 Minuten.

"Ich will in Japan zeigen, was ich kann"

Vukašinovic, die in ihrem Brotberuf Sachbearbeiterin in der Buchhaltung ist, hat für den kommenden Bewerb in Japan drei mal wöchentlich im Sportzentrum Mitte trainiert. Ihr Ziel: Das Finale, und einem Stockerlplatz nahezukommen. Darüber hinaus möchte sie ihr volles Können zeigen: "Die Wertungsrichter sind da zum Richten. Ich will meinen Teil tadellos hinbekommen und genau das auf dem Parkett zeigen, was ich kann."

Dem Weltranglistenturnier blickt Vukašinovic also mit großer Vorfreude entgegen. Danach warten im September der Weltcup in der Slowakei und zwei Monate später die Weltmeisterschaft in Italien auf die Salzburgerin.