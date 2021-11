Salzburger Segler mit starker Wettfahrt bei der WM

Die Duos Keanu Prettner/Jakob Flachberger und Laura Schöfegger/Lisa Farthofer zeigten vor Oman jeweils mit einem zweiten Rang auf. Im Gesamtklassement liegen beide Teams an der 14. Stelle.

Die Salzburger Segler Keanu Prettner/Jakob Flachberger (49er) und Laura Schöfegger/Lisa Farthofer (49erFX) haben bei den Klassen-Weltmeisterschaften vor Oman am fünften Wettkampftag je einen starken zweiten Platz erreicht. Am Sonntag ist in allen Klassen noch ein Fleet Race geplant, danach bestreiten die jeweils zehn besten Boote die letzten WM-Rennen.

Prettner/Flachberger segelten um einen Wettfahrtsieg

Die 49er-Segler Keanu Prettner und Jakob Flachberger konnten sich am Samstag verbessern. Nach den Rängen 8 und 21 holten sie mit Platz zwei ihr bislang bestes WM-Resultat. "Wir sind zufrieden mit dem Tag. In der ersten Wettfahrt haben wir uns am Anfang schwergetan, konnten dann aber noch nach vorne segeln. Im zweiten Rennen haben wir auf der ersten Kreuz die ganz falsche Seite erwischt und konnten nur mehr Schadensbegrenzung betreiben. Danach ist uns ein toller Steuerboot-Start gelungen und wir haben uns mit dem Niederländer einen Kampf um den Wettfahrtsieg geliefert", sagte Steuermann Keanu Prettner. Die beiden Salzburger liegen im 49er-Zwischenklassement an 14. Stelle.



Auch Schöfegger/Farthofer verbuchen Top-Resultat

Im 49erFX wurden zwei Wettfahrten ausgetragen. Im ersten Rennen verbuchten Laura Schöfegger und Lisa Farthofer mit Rang zwei ihr bislang bestes WM-Ergebnis. Durch eine taktische Fehlentscheidung fiel das neuformierte Team in der zweiten Wettfahrt auf Rang 21 zurück. Im Zwischenklassement liegen die beiden OeSV-Seglerinnen auf Platz 14. "Im ersten Rennen haben wir gezeigt, was wir können. Und auch die Bootsgeschwindigkeit verbessert sich. Wir lernen sehr viel und nehmen von unserer ersten gemeinsamen Weltmeisterschaft einiges mit", resümierte Steuerfrau Laura Schöfegger.