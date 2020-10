Salzburger Sportclubs werden hart getroffen

Kuchler Tischtennisspieler dürfen zwischen ihren Bundesligaspielen nicht zu Hause übernachten.

Nicht nur der Fußball muss sich mit den Verschärfungen der Corona-Vorschriften für den Sport arrangieren.

Tischtennis: Der TTC Kuchl konnte seine Bundesligaspiele am Wochenende nur mit großem Aufwand retten. So muss etwa Lokalmatador Thomas Ziller bereits am Freitag zum Auswärtsspiel tags darauf in Wiener Neudorf aufbrechen. Danach darf das gesamte Team nicht zurück nach Kuchl, sondern muss auswärts übernachten, um am Sonntag sein "Heimspiel" gegen Kennelbach im Sportzentrum Mitte zu bestreiten. "Wir versuchen alles, solange es geht. Aber ...