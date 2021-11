Salzburger Stier erneut abgesagt - weitere Events wackeln

Das traditionelle Hallenfußball-Turnier muss sich Corona erneut beugen. Auch viele andere Events stehen vor der Absage oder finden vor leeren Rängen statt.

Die steigenden Corona-Infektionszahlen und der am Montag beginnende bundesweite Lockdown haben auch große Auswirkungen auf den Salzburger Lokalsport. Während alle Sportler, die in die Profiregelung fallen, weiterhin trainieren und Wettkämpfe bestreiten dürfen, bleiben die Sportstätten für Amateure geschlossen. Fix ist auch, dass zumindest bis Mitte Dezember alle erlaubten Sportveranstaltungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Nachdem der Karateverband das für Anfang Jänner 2022 geplante Premier-League-Turnier unter der Woche abgesagt hatte, mussten die Veranstalter des Fußball-Hallenklassikers Salzburger Stier am Freitag nachziehen. "Keine leichte Entscheidung, aber wir haben keine andere Wahl. Ich glaube nicht, dass Anfang Jänner Veranstaltungen mit mehreren hundert Zuschauern möglich sein werden, deswegen haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen", erklärt Leopoldskron-Obmann und Veranstalter Wolfgang Mayer, der die 40. Ausgabe des traditionelles Hallenturniers auch in der Vorsaison absagen musste. "Eine Verschiebung macht keinen Sinn, deswegen werden wir es 2023 wieder versuchen", sagt Mayer, der den Jubiläums-Stier unbedingt in der Salzburgarena spielen lassen will. "Darum werden wir uns auch 2023 bemühen."

Während die 2. Futsal-Bundesliga mit Neuling Inter Klessheim auch im Lockdown weiterläuft, steht die SFV-Hallenlandesmeisterschaft wegen der aktuellen Entwicklungen kurz vor der Absage. "Fix ist es noch nicht, aber es sieht natürlich nicht gut aus", betont Hallenreferent Erwin Neumayr, der damit spekuliert, dass zumindest die für Jänner geplanten Nachwuchsbewerbe über die Bühne gehen können. "Im Dezember wird wohl nichts gehen, vielleicht entspannt sich die Lage im Jänner, dann könnten eventuell einige Bewerbe durchgeführt werden."

Zahlreiche Sportverbände haben anstehende Wettkämpfe bereits abgesagt: Die Landesmeisterschaft im Tischtennis (dieses Wochenende) wurde etwa ebenso auf unbestimmte Zeit verschoben wie jene der Salzburger Fechter oder Stockschützen (jeweils Ende November). Jene Salzburger Vereine, die etwa im Basketball (BBU Salzburg), Volleyball (PSVBG Salzburg, UVV Seekirchen), Handball (UHC Salzburg), Eishockey (Red Bull Salzburg, Salzburg Eagles, Zeller Eisbären), Tischtennis (UTTC Salzburg, TTC Kuchl) oder Faustball (ASKÖ Seekirchen) als Bundesligisten in die Spitzensport-Regelung fallen, werden ihre Saison vorerst fortsetzen können - aber keine Zuschauer mehr vor Ort begrüßen. Das trifft vor allem die Eisbullen hart: In den kommenden drei Wochen stehen gleich fünf Heimspiele an.

Der Lockdown durchkreuzt auch die Pläne des Ringer-Serienmeisters A.C. Wals: Am Samstag gegen Hörbranz können zum letzten Mal bis zu 240 Zuschauer in die Walserfeldhalle. In den beiden Finalduellen - Rückkampf ist am 11. Dezember in Wals - kämpft man vor leeren Rängen um den Titel. "Wir hätten es wieder groß aufgezogen, aber da kann man nichts machen", sagt Obmann Anton Marchl, der auf viele Zuschauer via Livestream hofft. "Da hatten wir zuletzt 1500 Zuseher pro Kampf."