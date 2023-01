Salzburger Stier: Favoriten locker weiter - Koppl-Routinier Maier glänzt als "fliegender Tormann"

Am letzten Vorrundentag blieben bei der 40. Auflage des Salzburger Stiers die großen Überraschungen aus: Topfavorit Grünau konnte zwar nicht glänzen, stieg aber verdient als Gruppenerster auf. Eine Runde weiter sind auch die Regionalligisten Kuchl und Hallein.

Faistenau folgt Grünau in die Zwischenrunde: "Wenn wir um den Turniersieg mitspielen wollen, dann werden wir uns steigern müssen", war Grünau-Trainer Bernhard Kletzl mit dem Auftritt seiner Mannschaft nicht restlos zufrieden. Bei den Erfolgen gegen Faistenau (4:1) und Taxham (5:0) erfüllten Stefan Federer und Co. ohne Glanz die Pflicht. Im letzten Gruppenspiel kam der Topfavorit gegen Anthering sogar nur zu einem 3:3. Hinter den Walsern sicherte sich Faistenau, das vor allem mit einem 9:1-Sieg gegen Anthering aufzeigte, das zweite Zwischenrunden-Ticket. Pech hatte Rekordtorschütze Maximilian Dicker, der mit seinen Antheringern als drittbester Dritter den Aufstieg knapp verpasste.

Zwei Salzburg-Ligisten out: Bei der Abschiedsvorstellung von Co-Trainer Max Friedmann sicherte sich Hallein in der schweren Gruppe H Platz eins. Friedmann, der den Verein im Winter Richtung Ebensee verlassen wird, steht statt Cheftrainer Eidke Wintersteller hinter der Bande und sah Siege gegen Plainfeld (5:1) und Bürmoos (3:2), nur gegen Bergheim (2:2) gaben die Tennengauer Punkte ab. Hinter Hallein sicherte sich Plainfeld mit sechs Punkten Platz zwei. Für die beiden enttäuschend agierenden Salzburg-Ligisten Bergheim und Bürmoos kam bereits in der Vorrunde das Aus. "Kein Beinbruch, aber glücklich bin ich nicht", sagte Bürmoos-Obmann Robert Eckschlager, dessen Verein nur gegen Bergheim (5:2) gewinnen konnte.

Kuchl patzte nur zum Schluss: Angeführt von Goalie-Routinier Tommy Plainer und Ex-Profi Robert Strobl gab sich Kuchl in den ersten beiden Spielen keine Blöße: Gegen Oberalm (5:2) und den Lieferinger SV (9:0) feierte der Regionalligist klare Siege. Nur im letzten Gruppenspiel patzte die von Co-Trainer Maximilian Hofer betreute Truppe gegen Koppl (1:1). Dieser Punktgewinn reichte dem Underdog aus der 2. Landesliga Nord noch zum Aufstieg. Koppl kam als Gruppendritter, wie der ASK/PSV, noch weiter. Bei den Flachgauern glänzte vor allem Routinier Benjamin Maier, der als fliegender Tormann für Torgefahr sorgte und auch zwischen den Pfosten eine gute Figur machte, obwohl er kein gelernter Goalie ist. Platz zwei ging an Oberalm: Der Erstklässler musste sich nur Kuchl geschlagen geben.

Donnerstag

Gruppe G: Grünau - Faistenau 4:1, Taxham - Anthering 2:4, Grünau - Taxham 5:0, Faistenau - Anthering 7:1, Anthering - Grünau 3:3, Faistenau - Taxham 5:1. Tabelle: 1. Grünau 7 Punkte, 2. Faistenau 6, 3. Anthering 4, 4. Taxham 0.

Gruppe H: Hallein - Plainfeld 5:1, Bergheim - Bürmoos 5:2, Hallein - Bergheim 2:2, Plainfeld - Bürmoos 5:3, Bürmoos - Hallein 2:3, Plainfeld - Bergheim 4:2. Tabelle: 1. Hallein 7, 2. Plainfeld 6, 3. Bürmoos 3, 4. Bergheim 1.

Gruppe I: Kuchl - Oberalm 5:2, Lieferinger SV - Koppl 1:3, Kuchl - Lieferinger SV 9:0, Oberalm - Koppl 2:0, Koppl - Kuchl 1:1, Oberalm - Lieferinger SV 4:1. Tabelle: 1. Kuchl 7, 2. Oberalm 6, 3. Koppl 4, 4. Lieferinger Sv 0.

Freitag

Zwischenrunde

Gruppe A: Mattsee, Grünau, Altenmarkt, Pfarrwerfen, Nußdorf (ab 10 Uhr).



Gruppe B: Anif, Hallein, Eugendorf, HSV, SAK (ab 10.30).

Gruppe C: Grödig, Faistenau, Kuchl, Bischofshofen, ASK/PSV (ab 16)

Gruppe D: Seekirchen, Golling, Plainfeld, Oberalm, Koppl (ab 16.30).