Salzburger Stier: FC Hallein wirft Henndorf aus dem Turnier

Der FC Hallein hat am Freitag für die erste große Überraschung bei der 39. Auflage des Salzburger Stiers gesorgt. Der Tennengauer Club aus der 2. Landesliga Nord ließ in Gruppe E den Vorjahresfinalisten Henndorf hinter sich und stieg als Zweiter hinter den makellosen Kuchlern in die Zwischenrunde auf. Nachdem sowohl die Halleiner als auch die Henndorfer gegen Kuchl verloren, aber gegen Taxham gewonnen hatten, behielt der Außenseiter um Safet Ikanovic im direkten Duell um den zweiten Gruppenplatz mit 3:1 die Oberhand. Wermutstropfen: Youngster Karl Prinz verletzte sich im Gruppenfinale am rechten Knöchel.

Den Aufstieg in die nächste Runde fixierten am Freitag zudem Regionalligist Grödig (neun Punkte) und Landesligist Faistenau (sechs Punkte), die in Gruppe D Gneis und Großgmain schlugen. In Gruppe F sicherte sich Siezenheim mit sieben Zählern den Sieg. Dahinter folgte Golling fix in die Zwischenrunde. Die Straßwalchner um Spielertrainer Donald Unterholzner dürfen sich wie Mattsee noch Hoffnungen machen, als einer der beiden besten Gruppendritten im Bewerb zu bleiben.

Am Samstag steigen mit den Regionalligisten Anif, Sieger 2013 und 2018, und Grünau, das 2012, 2015 und 2017 gewonnen hat, auch die letzten Titelkandidaten in die Stier-Vorrunde ein. Am Sonntag wird der Hallencup mit der in vier Gruppen ausgetragenen Zwischenrunde fortgesetzt. Das Finalturnier der besten acht Mannschaften findet am Montag statt. Der Sieger des diesjährigen Stiers wird im Endspiel um 16.15 Uhr ermittelt.

