Salzburger Stier: Grünes Licht für Hallenkaiser

Trotz Schambeinentzündung lässt sich Edeltechniker Stefan Federer den Salzburger Stier nicht entgehen und will Topfavorit Grünau zum dritten Titel beim traditionellen Hallenturnier führen.

Dass sich die Fans vom Salzburger Fußball-Unterhaus über das Comeback des Salzburger Stiers freuen, war bereits am ersten Vorrundentag deutlich zu sehen: Die Sporthalle Alpenstraße war am Dienstag fast bis auf den letzten Platz gefüllt. Auch Stefan Federer ließ sich den Eröffnungstag nicht entgehen und blickte der Konkurrenz auf die Beine. Bis vor wenigen Tagen war eigentlich klar, dass der Edeltechniker bei der 40. Auflage des Traditionsturniers wegen einer akuten Schambeinentzündung nur in der Zuschauerrolle bleiben wird.

"Nach der Diagnose war ich ein paar Tage niedergeschlagen. Ich habe mich schon monatelang auf den Stier gefreut und dann diese Verletzung", erklärt der 32-jährige Grünau-Spieler. Zu Beginn dieser Woche hat er aber überraschend grünes Licht von seinem Therapeuten bekommen. "Es besteht keine Gefahr, dass es schlimmer wird, und die Entzündung hat auch nicht ausgestrahlt. Ich bin froh, dass ich spielen kann. Ich glaube, es freut sich kein Spieler mehr auf dieses Turnier als ich."

Und Federer, der seit Jahren zu Salzburgs besten Hallenkickern zählt, hat mit Grünau gute Chancen, zum dritten Mal beim Stier zu triumphieren. Los geht es für die Walser am Donnerstag in der Vorrundengruppe G. "Wir werden aber Gas geben müssen, es gibt einige starke Konkurrenten" , betont Federer, der mit Petrit Nika, Nikola Trkulja und Julian Feiser beim Futsal mit Inter Klessheim glänzt und nun auch beim klassischen Hallenfußball zuschlagen will.

Einen Tag nach Grödig konnte am Mittwoch auch Golling einen neuen Trainer präsentieren. Der Tennengauer Regionalligist entschied sich für Johannes Schützinger, der erst vor wenigen Wochen beim Salzburg-Ligisten Bramberg von seinen Aufgaben entbunden wurde. "Ich freue mich auf eine spannende Aufgabe bei einem ambitionierten Verein", erklärt Schützinger. Nach einigen Gesprächen schafften es Schützinger und Patrick Schöberl in die Endauswahl, letztendlich entschieden sich die Funktionäre für den 38-jährigen Pinzgauer.