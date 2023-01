Salzburger Stier: Pfeifenberger feiert Hallen-Comeback

Grödig präsentiert vor dem Start des Salzburgs Stiers einen neuen Trainer. Beim Hallenklassiker ist jedoch Heimo Pfeifenberger der Chef.

Mit dem Duell SAK gegen Mattsee wird am Dienstag in der Sporthalle Alpenstraße die 40. Auflage des Salzburger Stiers eröffnet. Am ersten Tag des traditionellen Fußball-Hallenturniers bekommen die Zuseher neben dem Titelverteidiger unter anderem auch die beiden Regionalligisten Anif und Grödig, das am Montag einen neuen Trainer präsentiert hat, zu sehen.



SAK gegen Außenseiter: Der SAK konnte die vergangenen beiden Auflagen des Salzburger Stiers für sich entscheiden. Vom damaligen Topkader ist aber nur noch Eugen Rexhepi dabei, deswegen zählt der Titelverteidiger auch nicht zum Favoritenkreis. Trotzdem sollte der Regionalligist in Gruppe A mit den Außenseitern St. Koloman, Mattsee und Großgmain keine Probleme haben und sich ohne große Mühe eines der beiden Zwischenrunden-Tickets sichern. "In der Halle kann es schnell in die falsche Richtung gehen, wir nehmen die Gegner sicher ernst", betont Paul Zeyringer, der den SAK statt Roman Wallner betreuen wird.

Zusätzlich gewarnt sind die Nonntaler seit vergangenem Freitag: In einem Blitzturnier mussten sich Rexhepi und Co. dem Ligakonkurrenten Bischofshofen klar mit 0:6 geschlagen geben. "Da haben meine Spieler gesehen, dass es ohne Laufen nicht gehen wird. Beim Futsal kann man sich den einen oder anderen Meter sparen, beim klassischen Hallenfußball geht das nicht", erklärt Wallner, der den Stier-Auftritt seines Clubs von der Tribüne aus mitverfolgen wird.



Schwere Gruppe für Anif: In Gruppe B ist bereits vor Anpfiff klar, dass ein ehemaliger Stier-Sieger auf der Strecke bleiben wird. Von dem Trio Anif, Hallwang und Neumarkt kommen nur zwei Teams weiter. Krasser Außenseiter in der Gruppe ist der Landesligist Pfarrwerfen.



Pfeifenberger-Comeback: Grödig konnte am Montag mit Arsim Deliu zwar einen neuen Trainer präsentieren, der Pongauer wird die Arbeit aber erst am 10. Jänner aufnehmen. Aus diesem Grund wird der sportliche Leiter Heimo Pfeifenberger gemeinsam mit Thomas Pfeilstöcker den Ex-Bundesligisten beim Stier betreuen. Gegen Veranstalter Leopoldskron, der in den vergangenen neun Auflagen nur zwei magere Punkte holen konnte, und die beiden Erstklässler Nußdorf und ASK/PSV sollte der Aufstieg in die Zwischenrunde aber kein Problem sein.



Programm Salzburger Stier 2023



Dienstag

Gruppe A: SAK, Mattsee, St. Koloman, Großgmain (ab 17 Uhr).

Gruppe B: Anif, Hallwang, Pfarrwerfen, Neumarkt (ab 17.30).

Gruppe C: Grödig, Leopoldskron, Nußdorf, ASK/PSV (ab 18).



Mittwoch

Gruppe D: Seekirchen, HSV Wals, Ebenau, Köstendorf (ab 17).

Gruppe E: Bischofshofen, Elsbethen, Gneis, Altenmarkt (ab 17.30).

Gruppe F: Golling, Henndorf, Siezenheim, Eugendorf (ab 18).



Donnerstag

Gruppe G: Grünau, Faistenau, Taxham, Anthering (ab 17).

Gruppe H: Hallein, Plainfeld, Bergheim, Bürmoos (ab 17.30).

Gruppe I: Kuchl, Oberalm, Lieferinger SV, Koppl (ab 18).



Freitag

Zwischenrunde (10-21).

Samstag

Finaltag (ab 10). Das Finale wird um 17.15 Uhr angepfiffen.