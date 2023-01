Salzburger Stier: Regionalligisten in Torlaune - HSV-Goalie Mittelpunkt

Seekirchen und Bischofshofen gaben sich in der Vorrunde des Salzburger Stier keine Blöße. HSV-Tormann Darko Borisevic schoss sein Team mit drei Treffern in die Zwischenrunde.

"Bisher wurden wir nicht gefordert. Man hat zwar gesehen, dass wir eine gute Mannschaft haben, aber richtig ernst wird es erst am Freitag in der Zwischenrunde", sagte Seekirchens Routinier Bernhard Löw nach den souveränen Siegen gegen den HSV (4:1), Ebenau (9:0) und Köstendorf (4:1). Hinter dem Fußball-Regionalligisten sicherte sich der HSV Wals das zweite Ticket für die nächste Runde. Großen Anteil am Aufstieg hatte HSV-Neuzugang Darko Borisevic: Der Tormann konnte in allen drei Partien jeweils ein Weitschuss-Tor erzielen und will nun auch am Freitag seine Schussgewalt unter Beweis stellen.

Kurios begann das Turnier für Bischofshofen: Der Tabellenführer der Regionalliga Salzburg startete sein erstes Gruppenspiel gegen Elsbethen mit nur fünf Feldspielern. Grund: Drei ukrainische Legionäre standen im Stau und trafen erst während der Auftaktpartie ein. Trotzdem sicherten sich die Pongauer neun Punkte aus drei Spielen und konnten 16 Volltreffer bejubeln. Mit einem Tor fügte sich auch Neuzugang Maurizio Villalobos (Costa Rica) perfekt in die tadellose Vorstellung ein. Das Debüt des neuen Altenmarkt-Trainers Rene Eisner endete zwar mit einer herben 1:7-Pleite gegen Bischofshofen, zuvor setzte sich der Salzburg-Ligist aber gegen Gneis und Elsbethen durch und kam mit sechs Punkten locker weiter.

Spannend bis zum Schluss war die Gruppe F. Futsal-Landesmeister Golling, der am Mittwoch Johannes Schützinger als neuen Trainer präsentieren konnte, sicherte sich nach Startschwierigkeiten Platz eins. Eugendorf konnte sich zwar über Platz zwei freuen, verlor aber einen Rückkehrer. Christoph Kloiber zog sich beim Derbysieg gegen Henndorf eine Schulterverletzung zu.

Am letzten Vorrundentag steigen am Donnerstag unter anderem die Regionalligisten Grünau (mit Stefan Federer), Hallein und Kuchl, das Yannic Fötschl im Winter fix an die Austria verliert, in das Turnier ein. Am Freitag kämpfen 20 Clubs in der Zwischenrunde um acht Tickets für den Finaltag am Samstag.

Mittwoch

Gruppe D: Seekirchen - HSV 4:1, Ebenau - Köstendorf 1:2, Seekirchen - Ebenau 9:0, HSV - Köstendorf 3:1, Köstendorf - Seekirchen 1:4, HSV - Ebenau 4:2. Tabelle: 1. Seekirchen 9 Punkte, 2. HSV 6, 3. Köstendorf 3, 4. Ebenau 0.



Gruppe E: Bischofshofen - Elsbethen 3:1, Gneis - Altenmarkt 1:2, Bischofshofen - Gneis 6:0, Elsbethen - Altenmarkt 1:4, Altenmarkt - Bischofshofen 1:7, Elsbethen - Gneis 3:1. Tabelle: 1. Bischofshofen 9, 2. Altenmarkt 6, 3. Elsbethen 3, 4. Gneis 0.

Gruppe F: Golling - Henndorf 1:1, Siezenheim - Eugendorf 1:5, Golling - Siezenheim 2:1, Henndorf - Eugendorf 2:4, Eugendorf - Golling 2:4, Henndorf - Siezenheim 1:1. Tabelle: 1. Golling 7, 2. Eugendorf 6, 3. Henndorf 2, 4. Siezenheim 1.



Donnerstag

Gruppe G: Grünau, Faistenau, Taxham, Anthering (ab 17 Uhr).

Gruppe H: Hallein, Plainfeld, Bergheim, Bürmoos (ab 17.30).

Gruppe I: Kuchl, Oberalm, Lieferinger SV, Koppl (ab 18).

Freitag

Zwischenrunde (ab 10).



Samstag

Finaltag (ab 10).