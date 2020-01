Nach einer überragenden Rasensaison will der Regionalligist SAK auch in der Halle glänzen und erneut den Sieg beim Salzburger Stier holen.

Die Herbstsaison in der Salzburger Fußball-Regionalliga hat der SAK nach Belieben dominiert und sich souverän den Meistertitel gesichert. Ab Donnerstag wollen die Nonntaler nun auch in der Halle glänzen. "Wir haben dieses Turnier im vergangenen Jahr gewonnen. Für uns zählt also nur die Titelverteidigung", erklärt Ex-Teamspieler Roman Wallner, der den SAK bei der 39. Auflage des Salzburger Stiers in der Sporthalle Alpenstraße coachen wird. Neotrainer Thomas Hofer wird seine neue Mannschaft von der Tribüne aus beobachten. Dass der Regionalligist mit großen Ambitionen in das Turnier startet, beweist ein Blick auf die Kaderliste. Neben Goalgetter Mersudin Jukic wurden auch die Hallenspezialisten Benjamin Taferner, Manuel Krainz, Alexander Peter, Simon Sommer und Josef Weberbauer, der im Winter nicht in das Profigeschäft wechseln wird, nominiert. In der Vorrunde trifft die Wallner-Truppe heute auf Bergheim, Koppl und Lamprechtshausen.

"Wir sind der große Favorit, müssen aber jedes Spiel ernst nehmen. Vier, fünf gute Hallenspieler hat fast jeder Verein", betont Wallner, der erst vor Kurzem selbst auf dem Hallenparkett aktiv war. Bei einem hochkarätigen Oldie-Turnier in Graz erreichte der Ex-Profi mit Sturm Graz den zweiten Platz. "Leider haben wir das Finale gegen eine kroatische Auswahl verloren und somit unseren Titel nicht verteidigen können. Dieses Kunststück gelingt mir hoffentlich als SAK-Coach."

Zwei Anwärter auf einen Spitzenplatz sind ebenfalls am Stier-Eröffnungstag im Einsatz. Salzburger-Liga-Leader Eugendorf trifft in Gruppe B auf Ebenau, Mattsee und Elixhausen. Der Regionalligist Seekirchen bekommt es in Gruppe C mit dem HSV Wals, Hallwang und dem Veranstalter Leopoldskron, der in dieser Gruppe nur Außenseiterchancen hat, zu tun. Heißester SAK-Konkurrent um den Turniersieg dürfte Kuchl sein. Die Tennengauer zählen seit Jahren zu den besten Hallenteams Salzburgs und sicherten sich vor Kurzem den Sieg bei der Futsal-Landesmeisterschaft.

Während der Drittligist St. Johann, der den Stier 2014 und 2016 gewinnen konnte, erneut auf eine Teilnahme verzichtet, steht Lend vor seiner Stier-Premiere. Der Zweitklässler trifft am Freitag in der Gruppe F auf Golling, Straßwalchen und Siezenheim. Nach dem Abschluss der Vorrunden am Samstag steht am Sonntag die Zwischenrunde auf dem Programm. Am Montag, dem Finaltag, geht es dann um den Turniersieg.