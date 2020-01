Die Flachgauer steigen dank Florian Wiedls Treffer zum 4:3 gegen Puch als Gruppensieger in die Zwischenrunde aus. Dort warten mit dem Titelverteidiger SAK und Seekirchen schwere Gegner.

Wer kann den großen Favoriten SAK am Weg zur Titelverteidigung beim Salzburger Stier stoppen? Nachdem die Nonntaler am Donnerstag eindrucksvoll ihre Ambitionen untermauert hatten, haben am Freitag und Samstag nun auch die Herausforderer erstmals ihr Können gezeigt und die erste Hürde genommen. Während am Freitag vor allem Grödig überzeugen konnte, machte am Samstag neben Grünau, das ohne Gegentreffer und Punkteverlust blieb, überraschend Salzburg-Ligist Thalgau die beste Figur. Anif hingegen tat sich in Gruppe G schwer.

Der Sieger von 2018 kam nach einem mauen 4:1-Start gegen Außenseiter Lieferinger SV zu einem 2:2 gegen Altenmarkt, wobei Florian Wiedl zwei Minuten vor dem Ende in Überzahl den Ausgleich erzielte. Wiedl war es auch, der im Gruppenfinale gegen Puch äußerst spät den ersten Platz sicherte. Die Tennengauer glichen drei Mal aus. Das 4:3 der Anifer mit der Schlusssirene konnten sie nicht mehr kontern. Anif steigt als Gruppensieger auf, muss in der Zwischenrunde am Sonntagvormittag nun allerdings gegen den SAK und Seekirchen sowie die Überraschungsteams FC Hallein und Ebenau bestehen.

In Gruppe H setzte sich Regionalligist Grünau, der im vergangenen Jahrzehnt drei Mal den Titel erobern konnte, mit drei Siegen und einem Torverhältnis von 12:0 klar durch. Als Zweiter folgte Anthering in die nächste Runde. Der Landesligist schlug sowohl den ASK/PSV Salzburg als auch die SG Perwang/Michaelbeuern. Während die Grünauer am Sonntagvormittag mit Eugendorf, Golling, Bergheim und Faistenau heikle Aufgaben zu lösen haben, trifft Anthering am Nachmittag auf Grödig, Siezenheim, Neumarkt und Puch (bester Gruppendritter).

In der letzten Vorrundengruppe I machten am Samstag Thalgau und Neumarkt das Rennen. Vor allem die Thalgauer, die am Feld im Herbst tief in die Krise gerutscht waren, hinterließen Eindruck. Angeführt von Andreas Rottensteiner und Tobias Hütter, die einige tolle Treffer erzielten, gewann man alle drei Duelle und verwies neben den Neumarktern, die vier Punkte holten, auch Plainfeld und St. Koloman auf die Plätze. Als Gruppenerster bekommt man es am Sonntag in der Zwischenrunde mit Hallwang, Kuchl, Altenmarkt und Straßwalchen (zweitbester Gruppendritter) zu tun.

