Salzburger Stier startet mit zwei Sensationen

Pfarrwerfen und Mattsee setzten sich gegen die höher eingeschätzte Konkurrenz durch. Von den Favoriten konnte nur Grödig glänzen.

Die Jubiläumsausgabe des Salzburger Stiers startete am Dienstag mit einer faustdicken Überraschung. Gleich im ersten Spiel musste sich Titelverteidiger SAK dem Landesligisten Mattsee mit 2:3 geschlagen geben. Und die Flachgauer konnten auch in ihren weiteren Spielen überzeugen. Angeführt vom Edeltechniker Safet Ikanovic, der drei Treffer erzielte, besiegte Mattsee auch Großgmain (6:1) und St. Koloman (3:2). Somit blieb für den SAK, der auf die Auftaktpleite zwei Siege folgen ließ, nur Platz zwei in Gruppe A. Wenig begeistert vom Auftritt der Nonntaler zeigte sich SAK-Urgestein Josef Penco: "Wenn wir im weiteren Turnierverlauf eine Rolle spielen wollen, dann muss sich die Mannschaft gehörig steigern."

Für die größte Überraschung des Tages sorgte der Landesligist Pfarrwerfen in der schweren Gruppe B. Zuerst verwandelten Goalie Elias Huttegger, mit einem sehenswerten Weitschuss, und Youngster Maximilian Kirnbauer einen 0:1-Rückstand gegen den Salzburg-Ligisten Neumarkt in einen 2:1-Sieg. Im zweiten Gruppenspiel trotzte der krasse Außenseiter dem Regionalligisten Anif ein 1:1 ab (wieder schlug Kirnbauer zu) und fixierte somit bereits nach zwei Spielen den Aufstieg in die Zwischenrunde. Die knappe 2:3-Niederlage gegen Hallwang, das aufgrund des verlorenen Duells gegen Neumarkt nur auf Platz vier landete, fiel nicht mehr ins Gewicht. "Eine starke Vorstellung. Sie haben die Vorgaben perfekt umgesetzt und sind verdient Zweiter hinter Anif geworden. Die Pleite gegen Hallwang ärgert mich trotzdem", erklärte Pfarrwerfen-Trainer Martin Baier nach dem Erfolg. "Und jetzt schauen wir, was in der Zwischenrunde geht. Leider werden zwei Spieler berufsbedingt nicht mehr dabei sein."

Einen souveränen Auftritt legte Grödig hin: Unter der Leitung von Heimo Pfeifenberger und Thomas Pfeilstöcker gewann der Regionalligist alle drei Spiele und zog ohne Gegentor in die Zwischenrunde ein. Auffällig agierte Gabriel Lukacevic, der mit sechs Treffern nach dem ersten Tag die Torjägerliste anführt. Hinter dem Pfeifenberger-Team sicherte sich Nußdorf das zweite Zwischenrunden-Ticket. Noch auf ein Weiterkommen hoffen dürfen die Gruppendritten ASK/PSV und Neumarkt. Die zwei besten Dritten kommen eine Runde weiter.

Am Mittwoch steigen mit Seekirchen, Bischofshofen und Golling, das sich vor Kurzem den Titel bei der Hallenlandesmeisterschaft sicherte, drei heiße Kandidaten auf den Finaltag in das Turnier ein.

Dienstag

Gruppe A: SAK - Mattsee 2:3, St. Koloman - Großgmain 1:1, SAK - St. Koloman 3:0, Mattsee - Großgmain 6:1, Großgmain - SAK 0:6, Mattsee - St. Koloman 3:2. Tabelle: 1. Mattsee 9 Punkte, 2. SAK 6, 3. St. Koloman 1 (3:7), 4. Großgmain 1 (2:13).

Gruppe B: Anif - Hallwang 1:0, Pfarrwerfen - Neumarkt 2:1, Anif - Pfarrwerfen 1:1, Hallwang - Neumarkt 0:1, Neumarkt - Anif 2:5, Hallwang - Pfarrwerfen 3:2. Tabelle: 1. Anif 7, 2. Pfarrwerfen 4, 3. Neumarkt 3, 4. Hallwang 3.

Gruppe C: Grödig - Leopoldskron 6:0, Nußdorf - ASK/PSV 2:2, Grödig - Nußdorf 3:0, Leopoldskron - ASK/ PSV 2:3, ASK/PSV - Grödig 0:4, Leopoldskron - Nußdorf 0:4. Tabelle: 1. Grödig 9, 2. Nußdorf 4 (6:5), 3. ASK/PSV 4 (5:8), 4. Leopoldskron 0.

Mittwoch

Gruppe D: Seekirchen, HSV Wals, Ebenau, Köstendorf (ab 17 Uhr).



Gruppe E: Bischofshofen, Elsbethen, Gneis, Altenmarkt (ab 17.30).

Gruppe F: Golling, Henndorf, Siezenheim, Eugendorf (ab 18).

Donnerstag

Gruppe G: Grünau, Faistenau, Taxham, Anthering (ab 17).

Gruppe H: Hallein, Plainfeld, Bergheim, Bürmoos (ab 17.30).

Gruppe I: Kuchl, Oberalm, Lieferinger SV, Koppl (ab 18).

Freitag

Zwischenrunde (10-21).

Samstag

Finaltag (ab 10). Das Finale wird um 17.15 Uhr angepfiffen.