Salzburger Stier: Topfavorit geht mit Sorgen in den Finaltag - Bischofshofen "verliert" Trainer Fötschl

Der Fußball-Regionalligist Grünau konnte bisher beim Salzburger Stier nicht restlos überzeugen und bangt um seinen Toptorjäger Petrit Nika.

Drei Mal konnte Grünau bisher den Siegerpokal beim Salzburger Stier in die Höhe strecken. Bei der 40. Auflage des traditionellen Hallenfußballturniers sind die mit vielen Edeltechnikern gespickten Walser in der Favoritenrolle. "Glänzen konnten wir bisher zwar nicht, aber ich glaube, dass sich meine Mannschaft mit den Aufgaben steigern kann", erklärt Grünau-Trainer Bernhard Kletzl.

In der Vorrunde und Zwischenrunde fixierten Stefan Federer und Co. bereits nach den ersten Spielen den Aufstieg, die Unentschieden gegen Anthering (Vorrunde) und Pfarrwerfen (Zwischenrunde) fielen nicht ins Gewicht. "Uns ist aber klar, dass wir am Samstag besser spielen müssen, wenn wir das Turnier gewinnen wollen", betont Kletzl, der den Finaltag nicht ohne Sorgen in Angriff nehmen kann. Christian Schnöll musste bereits nach der Vorrunde krankheitsbedingt w. o. geben, im zweiten Zwischenrundenspiel erwischte es Petrit Nika. Der Torjäger zog sich gegen Altenmarkt eine Knöchelverletzung zu und ist für den Finaltag fraglich. "Wir haben noch immer genügend Spieler, aber viel darf trotzdem nicht mehr passieren", sagt Kletzl, der im Notfall Moussa Dembele nachnominieren will.

Hinter Grünau schaffte es Underdog Pfarrwerfen als zweites Team eine Runde weiter, kurios wurde es am Freitag in der Gruppe B. Anif setzte in der ersten Partie gegen Eugendorf Neuzugang Patrick Schober, der wegen einer Roten Karte im letzten Vorrundenspiel eigentlich gesperrt gewesen wäre, ein. Trotz des Regelverstoßes beglaubigte die Turnierleitung, zum Unverständnis vieler Zuschauer und Vereine, das 1:1, was letztendlich ausschlaggebend war, dass Anif weiter dabei ist und Eugendorf aus dem Bewerb flog. Als Gruppensieger kam Hallein, trotz 0:7-Pleite gegen Eugendorf, weiter.

Neben Grünau werden Seekirchen und Bischofshofen als heiße Anwärter auf das Finale gehandelt. Die Regionalligisten schafften am Freitag ohne große Mühe den Sprung in den Finaltag. Die Pongauer müssen am Samstag aber ohne ihren Trainer auskommen: Andreas Fötschl (Urlaub in Mailand) wird hinter der Bande durch Kapitän Nico Mayer ersetzt. Während Grödig ein gefährlicher Außenseiter ist, können die beiden Sensationsteams Pfarrwerfen und Plainfeld nur überraschen.

Freitag

Zwischenrunde

Gruppe A: Mattsee - Altenmarkt 4:2, Grünau - Nußdorf 3:0, Pfarrwerfen - Mattsee 2:0, Altenmarkt - Grünau 1:7, Nußdorf - Pfarrwerfen 1:2, Mattsee - Grünau 2:3, Pfarrwerfen - Altenmarkt 0:2, Nußdorf - Mattsee 2:5, Grünau - Pfarrwerfen 1:1, Altenmarkt - Nußdorf 4:7.

Tabelle: 1. Grünau 10 Punkte, 2. Pfarrwerfen 7, 3. Mattsee 6, 4. Nußdorf, 5. Altenmarkt beide 3.

Gruppe B: Anif - Eugendorf 1:1, Hallein - HSV 3:1, SAK - Anif 2:3, Eugendorf - Hallein 7:0, HSV - SAK 1:3, Anif - Hallein 1:3, SAK - Eugendorf 1:1, HSV - Anif 1:6, Hallein - SAK 2:2, Eugendorf - HSV 2:3.

Tabelle: 1. Hallein, 2. Anif beide 7, 3. Eugendorf, 4. SAK beide 5, 5. HSV 3.

Gruppe C: Grödig - Faistenau 3:2, Kuchl - Bischofshofen 2:6, ASK /PSV - Grödig 1:6, Faistenau - Kuchl 0:4, Bischofshofen - ASK/ PSV 3:1, Grödig - Kuchl 3:1, ASK/ PSV - Faistenau 0:4, Bischofshofen - Grödig 2:1, Kuchl - ASK/PSV 6:0, Faistenau - Bischofshofen 0:5.

Tabelle: 1. Bischofshofen 12, 2. Grödig 9, 3. Kuchl 6, 4. Faistenau 3, 5. ASK/PSV 0.



Gruppe D: Seekirchen - Plainfeld 11:0, Oberalm - Golling 2:3, Koppl - Seekirchen 1:4, Plainfeld - Oberalm 1:1, Golling - Koppl 2:1, Seekirchen - Oberalm 4:0, Koppl - Plainfeld 0:4, Golling - Seekirchen 2:2, Oberalm - Koppl 1:1, Plainfeld - Golling 3:1.

Tabelle: 1. Seekirchen 10, 2. Plainfeld, 3. Golling beide 7, 4. Oberalm 2, 5. Koppl 1.





Samstag

Finaltag

Gruppe A: Grünau - Anif (10 Uhr), Bischofshofen - Plainfeld (10.15), Plainfeld - Grünau (11), Bischofshofen - Anif (11.15), Grünau - Bischofshofen (12), Anif - Plainfeld (12.15).



Gruppe B: Hallein - Pfarrwerfen (10.30), Seekirchen - Grödig (10.45), Grödig - Hallein (11.30), Seekirchen - Pfarrwerfen (11.45), Hallein - Seekirchen (12.30), Pfarrwerfen - Grödig (12.45).

Programm: Gruppenspiele (ab 10 Uhr), Kreuzspiele (13.30 und 13.45), Legenden-Spiel mit Christoph Freund (15), Halbfinale (15.45 und 16), Spiel um Platz drei (16.30), Finale (17.15).