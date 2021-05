Salzburger Tennis trauert um Peter Bazzanella

Der langjährige Mitarbeiter des Tennisverbands verstarb überraschend im Alter von 74 Jahren und hinterlässt eine große Lücke.

Das Salzburger Tennis trauert um einen seinen loyalsten Weggefährten der vergangenen Jahrzehnte. Peter Bazzanella verstarb am Dienstag in seinem Heimatort Oberndorf im Alter von 74 Jahren. "Auch wenn er gesundheitlich schon etwas angeschlagen war - diese Nachricht erreichte uns völlig unerwartet und erschüttert uns tief", schreibt STV-Geschäftsführer Erich Mild in einem Nachruf. Bazzanella war dem Verband als Mitarbeiter der Geschäftsstelle, Turnierleiter, Oberschiedsrichter und Medienbeauftragter eng verbunden und nicht nur auf den Tennisanlagen im Bundesland ein bekannter und geschätzter Funktionär.

"Nur ganz wenige haben ein so leidenschaftliches Engagement, wie Peter es jahrzehntelang für den Tennissport bewiesen hat", sagt Mild über Bazzanella, der puncto Einsatz und Verlässlichkeit ein Vorbild für ehrenamtliche Tätigkeiten war. STV-Vizepräsident und Trainer Gerald Mild: "Er hatte ein Herz so groß wie eine Tennishalle." Eben dieses hörte nun auf zu schlagen. "Peter verlässt eine Lücke, die schwer zu füllen sein wird. In unseren Herzen wird er weiterleben", sagt Erich Mild.