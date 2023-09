Salzburger Tennisasse spielen um den Staatsmeistertitel

Gabriel Schmidt und Co. sind beim Tennis-Bundesliga-Finalturnier in Mauthausen im Einsatz.

Radstadt und Anif haben das Obere Play-off in der Tennis-Bundesliga (knapp) verpasst, dennoch ist Salzburg beim Finalturnier am Wochenende stark vertreten. Gabriel Schmidt genießt mit und in Mauthausen Heimvorteil. Der Oberndorfer war 2022 erst im Finale hauchdünn am mit einigen Davis-Cup-Spielern gespickten Serienmeister und Topfavoriten Irdning gescheitert. Zur Revanche kommt es diesmal bereits am Samstag im Halbfinale. Den zweiten Finalisten ermitteln Harland (Niederösterreich) und Schwaz.

Bei den Frauen sind bis zu vier Salzburgerinnen ebenfalls für oberösterreichische Vereine im Einsatz. Arabella Koller und Nadja Ramskogler (Tijana Zlatanovic war nicht im Aufgebot) schafften mit Ried durch ein 4:1 über Weigelsdorf bereits den Einzug ins Finale. Dort könnten sie auf Titelverteidiger Team OÖ treffen, der Betina Stummer in ihren Reihen hat.

2023 stellt Salzburg mit Radstadt, Anif und Aufsteiger STC drei Vereine in der Herren-Bundesliga.