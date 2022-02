Salzburger Tischtennis-Asse nähern sich Aufstieg

Der UTTC Salzburg II zählt nach beeindruckendem Auswärtssieg zur besseren Hälfte der 2. Bundesliga. Eine Etage höher liegt der TTC Kuchl nach dem Remis beim Spitzenreiter weiter auf Kurs Richtung Aufstieg.

Mit einem 6:1-Erfolg bei der SG St. Veit/Hainfeld hat die zweite Mannschaft des UTTC Salzburg am Samstag den Einzug in das obere Play-off der 2. Tischtennis-Bundesliga - und damit auch den Klassenerhalt - fixiert. Tomas Sanchi gewann alle drei Einzel, wobei er zwei Mal über die volle Distanz ging. Auch Florian Ebner, der gleich im ersten Spiel den stärksten Spieler der St. Veiter, Bernhard Kranabittel, mit 3:2 besiegen konnte, war in seinen zwei Duellen nicht zu bezwingen. Florian Bichler holte den sechsten Sieg der Salzburger, verlor aber gegen Thomas Coufal in fünf Sätzen.

UTTC Salzburg will auch mit zweitem Team nach oben

In der abschließenden Runde des Grunddurchgangs am Sonntag, wenn das aktuell fünftplatzierte Team beim Tabellenzweiten Guntramsdorf gastiert, sind die Salzburger nicht mehr aus den Top 8 zu verdrängen. Dieses Duell soll ein weiterer Vorgeschmack auf das Play-off sein. Denn: "Für unsere Youngsters sind die Spiele gegen starke Mannschaften ein super Training auf hohem Niveau", betont Obmann Günther Höllbacher. In der kommenden Saison soll dann auch der Aufstieg in das untere Play-off der 1. Bundesliga ins Visier genommen werden.

Verpassten Sieg nur knapp: Die Kuchler Thomas Ziller, Adrian Dillon und Mate Moricz (v.l.)

TTC Kuchl setzt nächsten Schritt Richtung Aufstieg

In diesem spielt aktuell der TTC Kuchl um die Qualifikation für das Aufstiegs-Play-off der besten zwei Teams. Am Freitagabend gelang dabei auch ohne Trainer Attila Halmai (Quarantäne) ein weiterer wichtiger Punktgewinn. Bei Tabellenführer Innsbruck holten Mate Moricz, Thomas Ziller und Adrian Dillon ein 3:3, wobei die Tiroler alle drei Siege erst im Entscheidungssatz fixierten. Am Sonntag (13 Uhr) gilt es für die (nach Verlustpunkten) zweitplatzierten Tennengauer in Wiener Neudorf nachzulegen.