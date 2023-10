Salzburger Toptalente müssen die Zähne zusammenbeißen

Luka Mladenovic startet nach Kehlkopf- und Mittelohrentzündung geschwächt ins große Heimmeeting in Rif. Katharina Schiessendoppler konnte weder Wenden noch Startsprünge trainieren.

Katharina Schiessendoppler will sich von ihrem Trainingsrückstand nicht bremsen lassen.

Mit einer starken Besetzung glänzt auch heuer wieder das Generali-Schwimmmeeting am Wochenende in Rif. Zwei der größten Salzburger Talente gehen dabei geschwächt in ihr Heimturnier. Luka Mladenovic fing sich nach einer Kehlkopfentzündung auch noch eine Mittelohrentzündung ein. "Seit rund drei Wochen kämpft er um seine gesundheitliche Stabilität. Dementsprechend musste auch das Training pausieren", erklärt Landestrainer Plamen Ryaskov, der sich von seinem Schützling deshalb auch keine Spitzenzeiten erwartet.

Mladenovic freut sich trotz der Probleme auf den Saisonstart. "Ich bin hoch motiviert. Mich mit der nationalen Elite im heimischen Rifer Becken zu messen ist etwas Besonderes für mich. Ich hoffe, körperlich belastbar zu sein, damit ich die Konkurrenz voll fordern kann", betont der 19-Jährige.

Salzburgs weibliche Nachwuchshoffnung Katharina Schiessendoppler konnte wegen eines Seitenbandrisses die letzten vier Wochen keine Sprünge und Wenden im Wasser absolvieren. Dennoch freut sich die 14-Jährige auf das Heimmeeting in Rif: "Es gilt für mich, die Zähne zusammenzubeißen. Auch wenn ich noch keine Bestzeiten schwimmen kann, möchte ich hier unbedingt starten."