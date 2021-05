Salzburger Trampolinspringerinnen glänzen bei EM-Debüt

Die TGUS-Asse Sara Hekele und Eileen Ilunamien überstanden bei ihrer EM-Premiere die Qualifikation. Am Samstag geht es um doppelten Finaleinzug.

Die erste österreichische Frauen-Teilnahme überhaupt bei einer Trampolin-Elite-EM ist zum Auftakt am Freitag deutlich besser verlaufen als erhofft. Denn dass in Sotschi neben der Salzburger Staatsmeisterin Sara Hekele auf Position 20 der Qualifikationsliste auch Juniorenmeisterin Eileen Ilunamien (beide Turn-Gym-Union-Salzburg) als 23. den Aufstieg schaffen würde, war kaum zu erwarten. "Damit habe ich nicht gerechnet, ich freue mich riesig", betonte Ilunamien.



Doppelter Einsatz für Hekele und Ilunamien am Samstag

Am Samstag, um die Mittagszeit, treten die beiden Salzburgerinnen gemeinsam im Synchronbewerb an. Einige Stunden später, geht es dann um den Finaleinzug im Einzel. "In der Kür habe ich am Freitag einen neuen persönlichen Punkterekord aufgestellt. Im Semifinale möchte ich meine Leistung wiederholen, vielleicht noch die eine oder andere Kleinigkeit verbessern", sagte Hekele.



Bereits jetzt ein großer Erfolg für Österreich - und Salzburg

Die Trampolin-EM war eigentlich ein Coronajahr davor in Göteborg geplant gewesen. Für die Titelkämpfe in der Olympiastadt Sotschi sind 471 Aktive aus 21 Ländern angemeldet. Erstmals ist Österreichs Team mit zwei Trampolinspringerinnen vertreten. Der starke Auftakt stimmt auch Sportdirektorin Ingrid Hemedinger sehr positiv: "Das ist uns voll aufgegangen."