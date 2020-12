Salzburger Triathleten bereit für das Olympiajahr: Der Weg nach Tokio führt über Fuerteventura

Lukas Hollaus, Lukas Pertl und Philip Pertl tanken auf den Kanaren Kraft für die neue Wettkampfsaison vor.

Der Coronapandemie sind Salzburgs beste Triathleten nicht entflohen. Denn die Präventionsmaßnahmen sind auch beim dreiwöchigen Trainingslager mit dem Nationalteam in Fuerteventura sehr streng. Doch das Schwitzen fällt Lukas Hollaus und den Pertl-Brüdern Lukas und Philip auf den sonnigen Kanaren deutlich leichter als zu Hause. Das Fazit kurz vor der Heimreise am Samstag? "Die Bedingungen hier sind perfekt. Das Training läuft sehr gut. Oder besser gesagt: Mit Abstand am besten", erklärt der Gasteiner Lukas Pertl.

Im Februar folgt nächstes Trainingslager in Fuerteventura

Bestens betreut von Trainer Anton Kesselbacher und einem Physiotherapeuten tankt das Team auf der Insel Kraft für das Olympiajahr 2021. "Der Fokus gilt schon jetzt Tokio. Die Vorbereitung läuft bisher, wie wir uns das vorgestellt haben", sagt der Niedernsiller Hollaus. Der weitere Fahrplan? Bereits im Februar kehrt das Team für ein vierwöchiges Trainingslager nach Fuerteventura zurück. "Hier ist es am sichersten", erklärt Hollaus, der im März beim Weltcup im japanischen Miyazaki in die finale Phase der Olympiaqualifikation starten will - "um sie dann bald unter Dach und Fach zu bringen".