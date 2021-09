Salzburger Triathleten gefordert: Karlsbad meistern, Meister werden

Während Routinier Lukas Hollaus am Sonntag in einer deutschen Triathlon-Liga um den Titel mitmischen will, sind die Pertl-Brüder Lukas und Philip beim Weltcup in Karlsbad im Einsatz, um ihre starke Form zu bestätigen.

Nach dem Doppelsieg bei der Staatsmeisterschaft über die Sprintdistanz stellen sich die Gasteiner Spitzentriathleten Lukas und Philip Pertl am Sonntag wieder den Weltbesten. Der Bewerb über die doppelte, also die olympische Distanz im tschechischen Karlsbad zählt zu den Highlights im Weltcupkalender. "Ein lässiger, anspruchsvoller Kurs mit einem guten Berg, perfekte äußere Bedingungen, starke Besetzung. Nach super Trainings freuen wir uns total", erklärt Lukas Pertl.

Pertl-Brüder wollen starke Form bestätigen

Der 26-Jährige, der seinem jüngeren Bruder im ÖM-Sprint zuletzt den Vortritt lassen musste, hofft auf eine neuerliche Pertl-Show. "Wir wollen auch in Tschechien unseren Fußabdruck hinterlassen und in allen drei Disziplinen ordentlich durchziehen", sagt der Pongauer mit der Startnummer 20. Bruder Philip geht als an 46. Stelle gereihter Athlet ins Rennen. "Nach dem Staatsmeisterschaftstitel bin ich voll motiviert und fit. Der hügelige Kurs sollte uns liegen", betont er. Eine Platzierung will er sich nicht vornehmen: "In Karlsbad kann alles passieren. Dass vermutlich mit Neoprenanzug geschwommen wird, kommt uns aber zugute, weil dadurch das Feld enger zusammenbleibt."

Hollaus will Meister werden

Nach seiner Olympiateilnahme in Tokio andere Schwerpunkte setzt Lukas Hollaus. Der 34-jährige Niedernsiller soll am Sonntag beim Saisonfinale der "Baden-Württemberg Liga" in Erbach/Ulm helfen, um im Sprint-Mannschaftswettkampf den AST Süßen noch vom dritten Zwischenrang nach oben zu hieven. Hollaus, der zuletzt beim Heimrennen in Zell am See über die Mitteldistanz den starken zweiten Rang eroberte, sagt: "Der Meistertitel soll noch her."