Salzburger Trio will bei WM Sprung in Weltgruppe schaffen

Anna Meixner, Annika Fazokas und Hanna Schwarzer spielen in China um den Aufstieg.

Drei Salzburger Eishockeyspielerinnen fiebern dem WM-Auftakt am Sonntag (10.30 Uhr) gegen Norwegen entgegen. Während Anna Meixner und Annika Fazokas schon seit Jahren als Stützen des österreichischen Nationalteams gelten, ist die erst 17-jährige Hanna Schwarzer von den Salzburg Eagles erst letztes Jahr zum A-Nationalteam gestoßen. Obwohl sie ihr Debüt beim WM-Test gegen Ungarn gleich mit einem Treffer krönen konnte, war ihr beim WM-Turnier in Frankreich keine Eiszeit vergönnt.

Damals verpassten Österreichs Damen den Aufstieg in die Weltgruppe klar, da sie für ihre drei Siege stets in die Verlängerung mussten und im letzten Match gegen die Slowakei verloren. Beim Turnier in Shenzhen (China) soll nun der Sprung in die höchste Leistungsstufe gelingen. "Wir haben die letzten Jahre immer vom Aufstieg gesprochen, aber wir gehen heuer mit einer extrem jungen Truppe an den Start. Es tut gut zu wissen, dass wir vielleicht nicht zu 100 Prozent Favorit sind. Dadurch können wir ohne Druck in die WM gehen", erklärt Kapitänin Meixner, die im finalen WM-Test gegen Dänemark (2:3) einen Treffer erzielt hat. Für die in Schweden spielende Zellerin sind die Auftritte mit dem Nationalteam immer etwas Besonderes. "Ich reise alle ein, zwei Monate nach Österreich zu einem Teamcamp und mache das mit Herz. Es wäre schön, mit einem Aufstieg dafür belohnt zu werden", betont die 29-Jährige.

Auch Fazokas hat im Vorfeld der WM bereits ihre Torgefahr unter Beweis gestellt. Die 26-jährige Pinzgauerin steuerte einen Treffer zum Sieg über Italien bei.