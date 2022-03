Salzburger Unterhaus-Clubs sammeln für die Ukraine

Austria-Test gegen den GAK steht unter dem Motto "Hilfe für die Ukraine". Auch weitere Vereine helfen mit Sachspenden.

Der Fußball zeigt wieder einmal, dass er sich seiner sozialen Verantwortung bewusst ist - auch abseits des Rasens. Vereine auf der ganzen Welt rufen nicht nur zum Frieden in der Ukraine auf, sondern versuchen auch durch Spendenaktionen die Not der Zivilbevölkerung zu lindern. Auch in Salzburg haben mehrere Unterhaus-Clubs Initiativen ins Leben gerufen.

Regionalligist Austria Salzburg etwa absolviert am kommenden Samstag das Testspiel-Highlight gegen den Zweitligisten GAK unter dem Motto "Hilfe für die Ukraine". Von jedem Ticket werden zwei Euro gespendet, Spendenboxen werden aufgestellt, Hilfsgüter gesammelt (mehr Infos: www.austria-salzburg.at). "Im Vorstand waren wir uns schnell einig, dass wir diese Aktion gegen den GAK machen werden", erklärt Austria-Präsident Claus Salzmann.

Seine Initiative am Freitag abgeschlossen hat Salzburg-Ligist Hallwang. Für zwei ukrainische Familien, die von einem Pfarrer in Hallwang aufgenommen worden sind, sammelte der Verein unter anderem Kleidungsstücke, Kuscheltiere und Schulsachen. "Die Aktion war sehr erfolgreich. Wir übergeben die Sachspenden in dieser Woche und freuen uns, helfen zu können", sagt Obmann Christian Schmidhuber.

Zu den Clubs, die in dieser Krise anpacken, zählt auch Landesligist St. Veit. Angeführt von Vorstandsmitglied Anton Freudenthaler sammelten die Pongauer Decken, Schlafsäcke und Jacken, die in dieser Woche mit zwei Bussen in die Ukraine geliefert werden. Freudenthaler sagt: "Wir haben mehr bekommen als erwartet."