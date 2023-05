Salzburger Westligisten auf der Überholspur: Bischofshofen gewinnt wieder, Saalfelden erstmals

Die Pongauer sind nach dem Heimsieg über Reichenau bereits Tabellenzweiter. Der nächste Gegner Saalfelden schoss sich in Kufstein für das Derby warm.

Mit dem dritten Sieg in Serie hat Bischofshofen am Samstag einen weiteren Schritt nach oben in der Tabelle der Regionalliga West gemacht. Wie vor sieben Tagen setzten sich die Pongauer gegen Reichenau durch. Auf den 3:2-Auswärtserfolg ließ die Mannschaft von Cheftrainer Andreas Fötschl, der sich im Sommer nach Puch verabschiedet, einen souveränen 3:0-Heimsieg folgen. "Mit dem Ergebnis ist der Gegner gut bedient", sagt der BSK-Coach, dessen Team nun Tabellenzweiter ist. Spitzenreiter Hohenems ist ebenso punktegleich wie der drittplatzierte Aufstiegsanwärter Bregenz. Deren Duell endete am Samstag 1:1.

Bischofshofen lässt nichts anbrennen

Bischofshofen dominierte von Beginn weg. Viktor Drocic traf bereits nach zehn Minuten nach einem Stangler von Bogdan Kuksenko zur Führung. Kuksenko per Kopf (40.) und Joker Konstantinos Chatzipirpiridis (78.) erhöhten jeweils nach Vorarbeit von Mauricio Villalobos. "Schön herausgespielte Treffer bei schwierigen Platzverhältnissen", sagt Fötschl, der seiner Mannschaft auch den ersten Platz zutraut. Am nächsten Samstag müssen Kuksenko und Co. aber in Saalfelden bestehen. "Für mich ist das jetzt das Schlüsselspiel, aber wir haben gezeigt, dass wir vorn mitmischen können."

Saalfelden feiert den ersten Sieg

Die Pinzgauer haben rechtzeitig vor dem Salzburger Duell den ersten Sieg in der Westliga gefeiert. In Kufstein traf Tamas Tandari nach einer Viertelstunde per Kopf. Joao Pedro erhöhte 20 Minuten vor dem Ende, doch die Kufsteiner machten es kurz vor Schluss nach einer Standardsituation noch spannend. Die fünftplatzierten Saalfeldner behielten die Oberhand und sind nun gewappnet für ein spannendes Derby gegen Bischofshofen.