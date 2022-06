Salzburger Westligisten nehmen Fahrt auf: Austria feiert 7:1-Kantersieg

St. Johann hat mit einem 5:0-Erfolg vorgelegt, die Maxglaner legten am Samstag gegen Admira Dornbirn eindrucksvoll nach. Das Fernduell um den Landesmeistertitel bleibt offen-

Die beiden Salzburger Westligisten waren mit einem Wettbewerbsnachteil in das Frühjahr gestartet. Während die Vorarlberger und Tiroler Konkurrenten erst im neuen Jahr den Herbstdurchgang beendeten, mussten St. Johann und Austria Salzburg lange auf den Meisterschaftsstart warten. Das machte sich dann auch bemerkbar. Es dauerte bis zur fünften Runde, ehe der erste Salzburger Sieg gelang. Seitdem haben die beiden Teams aber deutlich zugelegt. Erst in der abschließenden Runde wird sich entscheiden, wer am Ende die Nase vorn hat und damit den Landesmeistertitel holt.

Austria wahrt Chance auf zweiten Tabellenplatz

Nachdem die Pongauer am Freitag dank eines starken Torhüters Manuel Wallinger und Effektivität im Angriff Telfs 5:0 geschlagen und damit den zweiten Tabellenplatz in der Regionalliga West erobert hatten, zogen die Austrianer am Samstag mit einem 7:1-Heimerfolg über Admira Dornbirn nach. Der dritte Sieg in Serie beschert den vierten Rang. Die Violetten liegen nun einen Zähler hinter Telfs und zwei Punkte hinter St. Johann. Nächsten Samstag gastieren die Pongauer beim neuen Schlusslicht Hohenems, während die Austria Telfs empfängt. Gewinnen die Maxglaner, müssen auch die St. Johanner siegen, um den zweiten Platz zu halten. Denn das direkte Duell spricht für die Elf von Christian Schaider.

Fallrückzieher ebnet Weg zum Kantersieg

"Die Chance auf den zweiten Platz und den Landesmeistertitel lebt. Wir freuen uns auf das abschließende Heimspiel", sagte der Austria-Coach. Abwehrspieler Matthias Theiner hatte bereits in der dritten Minute per Fallrückzieher getroffen. Nach einer halben Stunde führten die überlegenen Gastgeber dank Marco Hödl (16., 29.) und Marinko Sorda (20.) mit 4:0. "Da war das Spiel schon entschieden, aber die Mannschaft hat nicht aufgehört und befreit aufgespielt. Es waren sieben schöne Treffer." Neben Theiners akrobatischem Treffer ragte auch Rene Zias Lupfer aus 20 Metern zum 7:0 heraus.