Salzburger Westligisten setzen den Höhenflug fort

Grünau, Bischofshofen und Austria Salzburg halten nach Siegen am Samstag beim Punktemaximum.

Bischofshofen und Austria Salzburg haben am Samstag klare Erfolge in der Regionalliga West gefeiert. Spannender machte es Außenseiter Grünau in Röthis. Die Flachgauer setzten sich in Röthis dank Valdrin Kadrijas Treffer in der Nachspielzeit mit 3:2 durch - und halten damit weiter beim Punktemaximum. "Eine überragende Leistung der gesamten Mannschaft", sagte Grünaus Sportlicher Leiter Helmut Rottensteiner kurz nach dem Schlusspfiff.

Nika traf doppelt

Die Elf von Trainer Josef Bauer konnte sich wieder auf Goalgetter Petrit Nika, der den Goldtreffer in der ersten Runde erzielt hatte, verlassen. Der Angreifer traf nach einer Viertelstunde nach schöner Kombination über Kadrija und Moussa Dembele, der danach das 2:0 vergab. Nach einer halben Stunde kamen die Hausherren auf dem engen, mit über 500 Zuschauern bestens gefüllten Sportplatz auf. Die Vorarlberger drehten das Spiel noch vor der Pause, doch Grünau schlug zurück.

Kadrija blüht als Zehner auf

Nika glich kurz nach dem Seitenwechsel per Elfmeter-Nachschuss aus. Ein Spiel auf Messers Schneide mit Chancen auf beiden Seiten entschied dann Kadrija, der aktuell als Zehner glänzt und zum 3:2 abstaubte. "Das wird eine super Busfahrt. Sechs Punkte hat keiner erwartet", jubelt Rottensteiner, der über den "verschworenen Haufen" stolz ist.

Bischofshofen und Austria Salzburg siegen klar

Auch Bischofshofen entführte drei Punkte aus Vorarlberg und bleibt makellos. Die Pongauer gewannen in Rankweil, dem nächsten Gegner der Grünauer, nach frühen Treffern mit 5:0. Austria Salzburg zog im Heimspiel gegen die SPG Silz/Mötz erst in der Schlussphase davon und siegte 4:1. Bereits am Freitag hatte Saalfelden das Derby in St. Johann klar gewonnen.