Salzburgs AHL-Duo brennt auf den Saisonstart

Zell am See fiebert Duell mit Feldkirch entgegen. Jungbullen noch jünger.

Nach ihrem von der Coronapandemie überschatteten Kurzzeit-Intermezzo in der Kärntner Liga starten die Zeller Eisbären heuer wieder in die Alps Hockey League. Zum Saisonauftakt ist am Samstag (19.30 Uhr) gleich ein ganz großer Name im heimischen Eishockey zu Gast, und zwar der neunfache österreichische Meister VEU Feldkirch.

"Wir freuen uns schon sehr auf das Spiel. Mit Feldkirch erwartet uns ein sehr erfahrenes Team. Das wird eine heiße Partie werden", erklärt Peter Dilsky, der Chefcoach Jaka Avgustinčič als Co-Trainer zur Seite steht. Auf dem Eis übernimmt Hubert Berger die Kapitänsrolle von Christoph Herzog, der seine Schlittschuhe nach der vergangenen Saison an den Nagel gehängt hat. Der gebürtige Bad Reichenhaller ist erst im Sommer von den Icefighters Leipzig in den Pinzgau gewechselt.

Die Red Bull Hockey Juniors starten am Samstag (19.15) ebenfalls mit einem Heimspiel in die neue Saison. Nach drei Siegen und drei Niederlagen in der Vorbereitung kämpfen die noch einmal verjüngten Jungbullen gegen Bregenzerwald erstmals um Liga-Punkte. "Ein Großteil der Spieler aus dem letztjährigen Kader hat erste Profiverträge unterschrieben. Wir sind noch einmal jünger als in den Vorjahren und haben fünf Spieler in den Reihen, die 2018/19 als 14-Jährige zu uns kamen", betont Akademieleiter Helmut de Raaf.