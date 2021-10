Salzburgs Fußballverband rüstet sich für die Zukunft

Um nicht nur die Spitze, sondern auch die Breite im Fußball zu fördern, hat der SFV mit dem Ex-Kicker Lukas Fabi einen Fachmann an Bord geholt.

"Es geht um die Zukunft des Fußballs. Wir müssen für die Jugend attraktiv bleiben und uns den anstehenden Aufgaben stellen", weiß der Sportdirektor des Salzburger Fußballverbandes, Robert Tschaut, dass der Fußball vor herausfordernden Jahren steht. Das belegt auch die Statistik: In den vergangenen drei Jahren haben in ganz Österreich rund 25.000 Kicker jeder Altersklasse ihre Fußballschuhe an den Nagel gehängt.

Um die Vereine im Salzburger Fußball-Unterhaus zu unterstützen und zu stärken, hat der SFV im August einen Koordinator für den Breitenfußball eingestellt. Lukas Fabi, der in seiner aktiven Zeit unter anderem für den Regionalligisten Grünau kickte und derzeit als Co-Trainer beim Salzburg-Ligisten Siezenheim tätig ist, soll in Zukunft die Clubs vor Ort unterstützen. "Ich werde eng mit den Vereinen zusammenarbeiten, in erster Linie liegt der Fokus auf den Nachwuchsteams. Ich will im sportlichen, organisatorischen und sozialen Alltag helfen", betont Fabi, der in den vergangenen Wochen schon mehrere Clubs besucht hat. "Wir wollen den Salzburger Fußball weiterentwickeln und unsere Vereine auf die Herausforderungen vorbereiten. Dafür müssen wir vor Ort sein", erklärt SFV-Geschäftsführer Peter Haas.

Um für die Burschen und Mädchen auch weiterhin ein attraktiver Sport zu bleiben, könnte es in den kommenden Jahren zu einigen Regeländerungen im Jugendbereich kommen. Kleinere Spielfelder und neue Turnierformen sollen den Fußball nicht nur attraktiver machen, sondern auch sicherstellen, dass nicht nur die besten, sondern alle Jungkicker regelmäßig auf genügend Einsatzzeiten kommen. "Das sind wichtige Schritte, um auch die Breite optimal zu fördern", betont Tschaut.