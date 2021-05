Salzburgs Kampfsportler schlugen bei der EM doppelt zu

Karateka Stefan Pokorny holte in Poreč seine dritte EM-Bronzene in Folge. Ringer Markus Ragginger setzte Medaillenserie auch in der U23 fort.

Zwei Salzburger Sportlern war es zu verdanken, dass Österreich die Heimreise von der Karate-Europameisterschaft in Poreč und der U23-EM im Ringen in Skopje doch noch mit Medaillen im Gepäck antrat. Karateka Stefan Pokorny sicherte sich in Kroatien mit einem Sieg im kleinen Finale seine dritte EM-Bronzene in Folge. Der Walser Ringer Markus Ragginger führte bei seinem Debüt in der U23 seine beeindruckende Medaillenserie fort. Die am Sonntag eroberte Bronzene war bereits seine siebte Medaille bei Nachwuchs-Europameisterschaften.

"Für ihn wäre sogar noch mehr drin gewesen", meint der Obmann des A.C. Wals, Toni Marchl. "Eine Unachtsamkeit, die ihm so sicher nicht mehr passiert, hat ihn den Einzug ins große Finale gekostet." Im Kampf um Bronze ging Ragginger dann lieber auf Nummer sicher und setzte sich knapp, aber souverän gegen den Tschechen Ondrej Dadak durch.

Ein Wermutstropfen für den 22-Jährigen war, dass er die Medaille fernab der Heimat feiern musste. Denn eigentlich hätte die Junioren-EM schon vor einem Jahr in Wals stattfinden sollen. Dann kam jedoch Corona.

Wie gut er die Zwangspause nutzen konnte, um an sich und seiner Technik zu arbeiten, hat Ragginger bereits vor einem Monat bei der EM in Warschau gezeigt. Als Jüngster seiner Gewichtsklasse (bis 97 kg) war er auch dort ins kleine Finale gekommen, hatte allerdings knapp die Medaille verpasst. "Mit Amer Hrustanovic als Trainer hat er in den letzten Monaten einen enormen Leistungssprung gemacht. Er wird uns sicher noch viel Freude bereiten", betont Clubobmann Marchl.

Während Ragginger sich auf dem Sprung in die Weltspitze befindet, ist Karateka Stefan Pokorny dort schon längst angekommen. Zum dritten Mal in Folge sicherte sich der 28-jährige Salzburger EM-Bronze. "Einfach fantastisch, es ist einfach mega", jubelte der Kuchler nach seinem Sieg im kleinen Finale. "Diese dritte EM-Bronzene macht mich sehr, sehr glücklich und gibt mir Auftrieb für die Olympia-Qualifikation Mitte Juni in Paris." Dort haben Salzburgs Karateka noch eine letzte Chance, sich ein Startticket für Tokio zu sichern.